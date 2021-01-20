20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri neler? 20 yaş altı, toplu taşımaya, metro ve otobüs binebilir mi?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı son dakika gelişmeleri merak konusu. Koronavirüs salgını nedeniyle çeşitli alanlarda tedbirler alındı. 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ve toplu taşıma kullanımı ile ilgili detaylar bulunuyor. Peki 20 yaş altı, toplu taşımaya, metro ve otobüs binebilir mi? İşte 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri...

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ...

1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabiliyorlar. Belirtilen saatler dışında 20 yaş altının sokağa çıkması yasaktır.

20 YAŞ ALTI TOPLU TAŞIMAYA BİNEBİLİYOR MU?

20 yaş altı toplu taşıma ile ilgili ayrıntı Yeni Kısıtlama ve Tedbirler Genelgesi'nde şu şekilde yer aldı; 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızın 18.11.2020 tarihli ve 19161 sayılı Genelgemizle belirlenen saatler içerisinde (10.00-­13.00, 13.00­-16.00 saatleri arası) şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmalarının kısıtlanması