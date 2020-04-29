MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 20 yaşın altındaki kişiye hem trafik hem corona cezası!
ABONE OL
29.04.2020 - 16:31 | | DHA

20 yaşın altındaki kişiye hem trafik hem corona cezası!

Konya’da, otomobili ile drift yapıp, bu anlarda görüntülerini sosyal medyadan paylaşan Y.D.'ye 8 bin 614 TL para cezası kesilirken, 20 yaşın altında olduğu için sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle de hakkında idari işlem yapıldı.

20 yaşın altındaki kişiye hem trafik hem corona cezası!

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, drift yaptığı anlardan görüntülerini sosyal medya hesabında paylaşan kişiyi bulmak için çalışma başlattı. Otomobilin plakasından yola çıkan polis, drift yapanın Y.D. olduğunu belirleyip, kısa sürede yakaladı.

Y.D.'ye 'drift atmak' ve 'sürücü belgesiz araç kullanmak'tan 8 bin 614 TL para cezası kesilirken, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek maddesi gereğince hakkında adli işlem başlatıldı. Y.D. hakkında ayrıca 20 yaşın altında olduğu için sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle de idari işlem yapıldığı belirtildi.

 

 

 

Rusya'daki Ebeko Yanardağı'nda patlama! Gökyüzünden kül yağdıRusya’nın Kuril Adaları’nda bulunan yanardağda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından gökyüzüne dağılan küller, tüm kente yağdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

1000 TL sosyal yardım parası başvurusu nasıl yapılır? Sosyal yardım parası başvuru şartları nelerdir?

1000 TL sosyal yardım parası başvurusu nasıl yapılır? Sosyal yardım parası başvuru şartları nelerdir?

Yüz binlerce kişiyi kapsıyor! Emeklilik primi...

Yüz binlerce kişiyi kapsıyor! Emeklilik primi...

Koronavirüsle mücadele eden bir doktorun 12 saati

Koronavirüsle mücadele eden bir doktorun 12 saati

Son depremler neler? 29 Nisan'da deprem oldu mu?

Son depremler neler? 29 Nisan'da deprem oldu mu?

Sıradaki Haber