20 yaşındaki down sendromlu Muhammed, corona virüse yenik düştü!

Edinilen bilgilere göre, 12 Temmuz'da ailesiyle birlikte davet edildikleri düğüne götürülen Tur, düğün sonrası korona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. 9 gün kaldığı hastanede yaşam mücadelesi veren Tur, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Tur'un cenazesi ilçe mezarlığında korona virüs tedbirleri çerçevesinde defnedildi.