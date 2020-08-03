03.08.2020 - 12:35 | | İHA
20 yaşındaki down sendromlu Muhammed, corona virüse yenik düştü!
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yaşayan down sendromlu Muhammed Tur (20), korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, 12 Temmuz'da ailesiyle birlikte davet edildikleri düğüne götürülen Tur, düğün sonrası korona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. 9 gün kaldığı hastanede yaşam mücadelesi veren Tur, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Tur'un cenazesi ilçe mezarlığında korona virüs tedbirleri çerçevesinde defnedildi.
Milli elektronik kelepçe eylülde Adalet Bakanlığına teslim edilecekSanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sanayi İşbirliği Projeleri (SİP) kapsamında millileştirilen elektronik kelepçelerin eylül ayından itibaren test amaçlı olarak Adalet Bakanlığına teslim edilmeye başlanacağını belirterek, "Artık kimseye muhtaç olmadan bu ürünü kendi ihtiyacımızı görecek şekilde kullanabileceğiz. Yurt dışından bu ürüne dönük talepler var. Burada da ihracat potansiyeli var." ifadelerini kullandı.