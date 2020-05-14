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14.05.2020 - 11:56 | | DHA

200 bin lira çalan yankesiciler takside kameraya yakalandı!

İstanbul’da metro istasyonunda bir kişinin çantasında bulunan 200 bin lirayı çalan yankesiciler taksi kamerasına yansıdı

200 bin lira çalan yankesiciler takside kameraya yakalandı!

Olay Mayıs’ta Fatih Laleli Metro İstasyonu'nda meydana geldi. Abdülkerim A.(33)'nin çantasında bulunan 200 bin lira metroya bineceği tarafından yankesiciler tarafından çalındı.

Kameraya yansıyan 2 yankesici daha sonra bir taksiye binerek uzaklaştı. İki şüpheli, takside paralarla da kameraya yansıdı. Kamera görüntülerinden tespit edilen Rus uyruklu Denis P.(40) , 11 Mayıs'ta  Aksaray Metro İstasyonu durağında metronun gelmesini beklerken yakalandı.

Gözaltına alınan Denis P. tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer kişi aranıyor.

 

Virajı alamayan motosikletli böyle kaza yaptıArnavutköy Karaburun yolunda seyir halinde olan motosikletli genç, virajı alamayınca kaza yaparak yere savruldu. Gencin hafif şekilde yaralandığı kaza kask kamerasına yansıdı.
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