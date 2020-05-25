2000 yılında yıkıldı, mahallenin sembolü oldu

İnegöl'e bağlı Hasanpaşa Mahallesi’nde, 1868'de yapılan Hasanpaşa Camii, yıllar geçtikçe tahrip olması sonucu 2000 yılında yıkıldı. Mahallelinin gösterdiği tepki nedeniyle ise minare yıkılmadı. Bir süre sonra aynı isimle başka cami, mahallenin farklı noktasına inşa edildi. Yıkılmayan minare ise mahallenin sembolü haline geldi. Camisiz minare, bölgeye gelen ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.

Hasanpaşa Mahallesi'nin muhtarı Suat Karakaya, mahallelerinin 160 yıl önce Gürcistan'ın Batum bölgesinden göç edenler tarafından oluşturulduğunu ve göç ile birlikte nüfus artışından dolayı bu camiyi yaptıklarını kaydetti. Muhtar Karakaya, "2000 yılına gelindiğinde cami yıkılmaya yüz tutmuştu. Mahalle sakinleri olarak farklı bir noktaya yeni cami yaptık. Yıkılmaya yüz tutan camimizi ise yıktık. Minare oldukça sağlamdı; yıkmaya kıyamadık, bıraktık. Bu da ilginç bir görünüm kazandırdı mahallemize. Minare, mahallemizin sembolü haline geldi. Gelen, giden minarenin fotoğrafını çekiyor. 18 yıldır yıkmaya kıyamadığımız minaremize belediye tarafından bakım yapılmasını, bir de büyük saat konulmasını istiyoruz" dedi.