1. Napolyon Bonapart'a ait antika yatağın kendisine dar geleceği gerekçesiyle genişletirilmesini isteyen kimdir? Kim Milyoner Olmak İster cevabı

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışması, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. ATV'nin fenomen yarışmasının bu akşamki bölümünde oldukça ilginç bir soru soruldu. İşte cevabı oldukça merak edilen o soru: Hangi bilgi yanlıştır?



2010'da satın aldığı 1. Napolyon Bonapart'a ait antika yatağın kendisine dar geleceği gerekçesiyle değiştirilmesini isteyen kimdir?



SILVIO BERLUSCONİ















