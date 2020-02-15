2020 AGİ ne kadar oldu? Asgari Geçim İndirimi nedir, kimler alabilir?

Asgari Ücrete yeni yılda yapılan zam oranın ardından AGİ oranlarına da zam yapıldı. Şubat ayı içerisinde ilk zamlı AGİ'yi alan vatandaşlar AGİ ne kadar oldu, AGİ 2020 rakamları ne kadar sorusuna yanıt aramaya başladı. AGİ tutarlarının belirlenmesinde evlilik çocuk sahibi olma, eşin çalışmaması durumu gibi birçok faktör AGİ rakamlarının belirlenmesinde önemli rol oynuyor. Peki AGİ 2020 yılında ne kadar oldu? İşte zamlı AGİ tutarları...

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNDEN KİMLER FAYDALANIYOR?

Asgari Geçim İndirimi olarak bilinen AGİ'den tüm çalışanlar yararlanıyor. AGİ oranlarının belirlenmesinde birçok faktör yer alıyor. İşte 2020 zamlı AGİ oranları...

AGİ 2020 NE KADAR? AÇIKLANDI!

Bekar 220,68 TL

Evli, eşi çalışmayan 264,82 TL

Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,92 TL

Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331,03 TL

Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,17 TL

Evli, eşi çalışan 220,68 TL

Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,79 TL

Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,89 TL

Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331,03 TL

Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353,09 TL

Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,17 TL