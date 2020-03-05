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05.03.2020 - 21:39 |

2020 ALES ne zaman yapılacak? ALES/1 başvuruları nasıl ve hangi tarihte yapılacak?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)'in 2020 yılındaki ilk sınavı için heyecan dorukta. Yakında başvurularının alınmaya başlanacağı sınavla ilgili öğrenciler, ALES/1 ne zaman yapılacak, başvurular hangi tarihte ve nasıl yapılacak sorularının cevaplarını arıyor. İşte hem bu soruların yanıtları hem de ALES ile ilgili önemli bilgiler...

2020 ALES ne zaman yapılacak? ALES/1 başvuruları nasıl ve hangi tarihte yapılacak?

3 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirilecek olan ALES’e başvurular ise 13-23 Mart tarihleri arasında alınacak. ALES/1 sınav sonuçlarının ise 28 Mayıs tarihinde açıklanacak. Sınav sonucu ise 28 Mayıs 2020 tarihinde açıklanacak. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecekler.

2020 ALES TAKVİMİ

ÖSYM 2020 ALES takvimine göre 2020-ALES/2 sınavı 20 Eylül 2020 tarihinde yapılacak. Sınav sonuçları ise 15 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

ALES’TE KAÇ SORU VAR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavında (ALES) adaylara 50 sayısal 50 sözel olarak toplam 100 soru sorulmaktadır. Sınavda öğrencilerin tüm soruları 150 dakikada(2,5 saat) cevaplamaları gerekmektedir. Sınav sonuçları sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.

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