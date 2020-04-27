2020 Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü bu yıl hangi güne denk geliyor?

Anneler Günü ne zaman sorusu binlerce kişi tarafından araştırılmaya devam ediyor. Her yıl Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanan Anneler Günü ilk olarak Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Anneler Günü'nde hayatımızda eşsiz bir yere sahip olan annelerimizi mutlu etmek bir gün değil hergün yanlarında olmak evlatları olarak boynumuzun borcu. Peki 2020 yılı içerisinde Anneler Günü ne zaman kutlanacak?

ANNELER GÜNÜ İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Anneler Günü dünyada farklı günlerde kutlanır. En yaygın şekliyle Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanır. 2020 Anneler Günü 10 Mayıs Pazar gününe denk geliyor.

ANNELER GÜNÜ İÇİN HEDİYELER

Doğaya düşkün olan anneler için bahçe malzemeleri.

En önemli aksesuarı saat olan anneler için yeni bir saat.

Tüm gün ayakta durmak zorunda olan anneler için terlik veya ayakkabı.

Önümüz yaz. Rahatlıkla kullanabileceği bir şapka…

Kendin yap çalışmalarına yönlendirmek için sevebileceği hobi malzemeleri.

Ev dekorasyonuna önem veren anneler için çerçeveler.

Nostalji seven anneler için fotoğraflarını güzelce yerleştirebileceği fotoğraf albümleri.

Tatlı seven dünya tatlısı anneler için güzel bir kek buketleri.

Sizin emeğinizi görmeye bayılan anneler için el yapımı boyanmış porselen tabak.

Çiçeklere düşkün anneler için bir demet ya da saksı çiçek.