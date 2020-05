2020 Anneler Gününe özel kısa, uzun, resimli mesaj seçenekleri! 10 Mayıs en güzel anneler günü mesajları ve sözleri

Hayatımızda çok özel bir yere sahip olan bizi dünyaya getiren ve büyüdüğümüz her anın her saniyede yanımızda olan Annelerimiz için büyük gün geldi. Her yıl Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanan anneler günü bu yıl corona virüs nedeniyle eskisi gibi kutlanamayacak belki ama gönderilecek olan mesajlar ile Annelerimizin bizler için ne kadar kıymetli olduklarını birkez daha onlara anlatacağız. İşte 10 Mayıs 2020 Anneler Günü mesajları için en güzel seçenekler...

EN ÖZEL ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

“Benim biricik annem, kalbimde daima çok özel bir yerin olacak.”

“Senin çocuğun olmaktan gurur duyuyorum.”

“En başından beri beni besleyen, yanımda dualar eden, benim için endişelenen, bana rehberlik eden ve her arayışımda beni destekleyen kişi sendin. İhtiyacım olan sevgi ile her gün yanımda olduğun için çok teşekkür ederim. ”

“Anneme, arkadaşıma, meleğime sevgilerle…”

Büyüyen ailemize her zaman yüreğinizi, ruhunuzu ve daha fazlasını veren ve bize en iyisini yapabileceğiniz için teşekkür ederiz.

“Büyüyen ailemize her zaman yüreğini, ruhunu ve daha fazlasını verdiğin için her zaman en iyisi için çabaladığın için teşekkür ederiz.”

“Hiçbir zaman hayal kırıklığına uğramadım. Asla görmezden gelemem. Biliyorum hep benim için buradasın! Anneler Gününde sevgilim, canım anneme sevgiler!”

“Birçok insan için önemlisin, ama annem olmak için yaptığın inanılmaz işler için özellikle minnettarım.”

“En harika arkadaşlarımdan biri, gezegendeki en harika annelerden birisin! Anneler Günün kutlu olsun!”

“Günümü aydınlatan ve hayatımı anlamlandıransın. Seninle gülümsemeden bir gün geçirmeyi hayal edemiyorum. Anneler Günün kutlu olsun!”

“Anneler Günün kutlu olsun! Sen hayatımdaki en özel ve en önemli kadınsın. Seni seviyorum anne!”

“Kimse senin kadar özverili, anlayışlı ve fedakar olamaz. Anneler Günü için bir sürü sevgi ve iyi dileklerimi iletiyorum!”

“Bu özel günde kalbinin istediği her şey senin olsun. Anneler Gün’ün kutlu olsun annem!”

“Gülümsemen, desteğin ve sevgin olmadan bir gün bile geçiremem. Anneler Günün kutlu olsun!”

“Annem sen iyisisin! Yaptığın her şey için teşekkürler. Anneler Günü’n kutlu olsun!”

“Harika bir Anneler Günü dileğiyle! Dünyaya bir daha gelsem yine senin çocuğun olmak isterdim.”

“Azalmayan desteğin ve cesaretin beni her türlü başarıya götürdü. Hayatın her zaman neşeyle ve mutluluğunla dolu olsun. Seni çok seviyorum annem.”

“Benim için her gün Anneler Günü! Senin yanında olmak çok güzel hissettiriyor.”

“Sevginin sıcaklığı, ilk günkü gibi kucaklaman, güzel gülüşlerin hiçbir zaman başka bir yerde bulunamaz. Seni seviyorum anne. Anneler Günün kutlu olsun!”

*Geleceğini oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerine uygun ve seni mutlu edecek şekilde olmasını dilerim. Anneler günün kutlu olsun benim melek annem.

*Anne senin yüreğin taş olsa dayanır mı, kuş olsa, çiçek olsa, gündüz olsa, kırılmaz mı? Acıdan bir sap menekşenin boynu bu kez dağlar doğursun beni anne. Sen de ılık bir yağmur ol durmadan yağ kanayan yerlerime. Anneler günün kutlu olsun canım annem

*Anneciğim, hafızamdaki en güzel, en hoş kelime Senin adındır. Sana her seslenişimde sevgim daha da çoğalıyor. Anneler Günü kutlu olsun.

*Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; annem derdim canım annem seni bir gün değil her gün çok seviyorum.

*Gül yüzünden gülücükleri hiç eksik etmeyen biricik anneciğim. Anneler günün kutlu olsun.

*Bu dünyadaki en güvenli sığınağım senin kucağın. Benim annem olman bu dünyadaki en büyük şansım. Seni seviyorum Annem.

Benim bitanecik tatlı annem, senin çocuğun olduğum için her zaman gurur duydum. Ellerinden öperim.

Anneciğim, bir günümde değil her günümdesin. Annem olman dünyadaki en büyük sansım, iyi ki varsın. Seni çok seviyorum annem.

Biraz şans, biraz sevgi ve sabır, birer parça zaman, başarı ve memnuniyeti de eklersek malzemelere, hepsini karıştırıp senin için uzun ve dileklerinin gerçekleştiği bir “hayat pastası” yapabiliriz sanırım… Anneler günün kutlu

Gücüme güç, umuduma umut katan annem. Seni çok ama çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun!

Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; annem derdim canım annem seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun.

Bütün acılar üstüme yağınca sen bana açılan şemsiyesin annem Seni çok seviyorum.

EN GÜZEL VE ANLAMLI ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

- Biricik annem.. Anneler günün kutlu olsun. Her zaman senin küçük bebeğinim..

- Anneler çiçek gibidir, onları hep mis kokulu yerlerde görebilirsin, senin için her zaman varolduklarını ve seni düşündüklerini bilirsin. Anneler günün kutlu olsun canım anam.

- Senin kucağın, senin merhametin beni yaşama bağlıyor sevgili anneciğim. Anneler günün kutlu olsun.

- Geleceğini oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerine uygun ve seni mutlu edecek şekilde olmasını dilerim. Anneler günün kutlu olsun benim melek annem.

- Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslenişimde ya acım diniyor ya da sevgim coşuyor. Anneler günü kutlu olsun.

- Benim için herşeye katlanan her zaman yanımda olan değeri biçilmeyen dünyanın en güzel annesinin anneler gününü kutluyorum.

- Ben gülünce gülen, ağladığımda ağlayan benim için yaşayan dünyadaki en büyük şansım benim biricik annem Anneler günün kutlu olsun

- Evimin neşesi, dünyamın güneşi, mutluluğum, huzurum en büyük servetim sensin benim canım Annem. Anneler günün kutlu olsun.