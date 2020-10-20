2020 AÖF kayıt yenile ne zaman? Tarihler uzatıldı! AÖF kayıt yenilemesi nasıl yapılır?

AÖF kayıt yenileme tarihi uzatıldı. Anadolu Üniversitesi açıköğretim iktisat ve işletme fakültelerinin yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin uzatıldığı duyuruldu. Öğrenciler ise bu açıklama sonrasında yeni tarihi araştırmaya başladı. Peki AÖF kayıtları ne zaman 2020? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN 2020?

Anadolu Üniversitesi (AÜ), açıköğretim, iktisat ve işletme fakülteleri kayıt yenileme işlemlerini uzattı.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, açıköğretim, iktisat ve işletme fakülteleri 2020-2021 güz dönemi yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 23 Ekim Cuma gününe kadar devam edecek.

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AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme işlemleri için ders seçimi ve kayıt yenileme bedeli ödenmesi gerekiyor. Ders seçimi yapmadan bankada ödeme bilgisi oluşmayacaktır. 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçimi yapılmalıdır.

Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

Kaydı yenilenen öğrenci, kayıt yenileme tarihleri içinde, ödediği dönem öğretim gideri tutarının altında olmamak şartıyla seçtiği dersi silip yerine başka bir ders seçebilir veya yeni ders ekleyebilir.