2020 bayram namazı vakitleri! Erzurum ve Bingöl'de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı il il bayram namazı vakitlerini yayımladı. Bayrama saatler kala vatandaşlar yaşadığı ilin bayram namazı saatini araştırmaya başladılar. Peki Erzurum ve Bingöl bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte 2020 bayram namazı vakitleri...

Erzurum bayram namazı vakti: 05:27

Bingöl bayram namazı vakti: 05:32

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DİYANET AÇIKLAMA YAPTI

Hanefî mezhebine göre bayram namazının sahih olması için hutbe dışında Cuma namazında aranan şartların yerine gelmesi gerektiğinden, bayram namazının cemaatle kılınması şarttır. Herhangi bir sebepten dolayı bayram namazını cemaatle kılamayan kimsenin bunu kaza etmesi gerekmediği gibi bu kişinin tek başına bayram namazını kılması da gerekmez. Bayram namazını camide cemaatle kılamayanların, evlerinde iki veya dört rekât olarak duhâ/işrak (kuşluk) namazı niyetiyle nafile namaz kılmaları müstehabtır.