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14.05.2020 - 11:17 |

2020 DGS başvuru ve sınav tarihi ne zaman?

2020 ÖSYM sınav takvimi belli oldu. Corona virüs nedeniyle sınav başvuru tarihleri merak edilirken bugün ÖSYM günlerdir beklenen takvimi açıkladı ve böylece DGS başvuru tarihleri de belli oldu. Peki, 2020 DGS başvuru ve sınav tarihi ne zaman?

2020 DGS başvuru ve sınav tarihi ne zaman?

Corona virüs sonrası birçok sınav ertelendi ve başvuru tarihleri ileri alındı. Bazı sınavların ise örneğin DGS'nin başvuru tarihleri bilinmiyordu. Bugün ÖSYM yeni takvimi açıkladı. Bu gelişme sonrası 22020 DGS başvuru ve sınav tarihi ne zaman?' soruları sorulmaya başlandı.

ÖSYM'DEN YENİ TAKVİM AÇIKLAMASI

ÖSYM'den yapılan açıklamada "Başkanlığımızca, Koronavirüs (Covid-19) pandemisi öncesinde ÖSYM Sınav Takvimi ile kamuoyuna duyurulan ancak; Covid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik Devletimizce alınan tedbirler kapsamında uygulanma tarihleri yeniden düzenlenen sınavların, başvuru tarihleri belirlenmiştir. 2020 ÖSYM Sınav Takvimi güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yayımlanmıştır." denildi.

DGS BAŞVURU VE SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

DGS sınavı 9 Ağustos günü yapılacak. Başvurular ise 9 Haziran 17 Haziran tarihleri arasında alınacak.

 

Nişan töreni kabusa döndü! Corona virüs vaka sayısı 30'a yükseldiKahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki Hüyüklü Mahallesi'nde düzenlenen nişan törenine katıldıktan sonra rahatsızlanan 5 kişinin corona virüs testi pozitif çıktı. Karantinaya alınan mahallede, corona virüs test sonuçları pozitif çıkan vaka sayısı 13 Mayıs günü itibariyle 30'a yükseldi. Filyasyon ekibinin mahalledeki çalışması devam ediyor.
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