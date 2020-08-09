2020 DGS puan hesaplaması nasıl yapılır? DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS sınavı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirildi. Yüzbinlerce aday DGS'ye katıldı. 2 yıllık önlisans programlarını 4 yılllık lisans programına tamamlamak için giren adaylar DGS puan hesaplaması ve sonuç tarihini araştırılıyor. İşte 2020 DGS puan hesaplaması ve sonuç tarihi ile ilgili ayrıntılar...

SAYISAL VE SÖZEL STANDART PUANLARIN HESAPLANMASI

Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların

ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama

yapılacaktır.

DGS PUANININ HESAPLANMASI

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır. DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A’da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.

2021 yılı ve müteakip yıllarda yapılacak olan DGS’de ise her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır. 2019-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2020-DGS’de ÖBP’leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır. 2020-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2021-DGS’de ilgili

ÖBP’leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları ÖSYM takvimine göre,9 Eylül 2020 tarihinde öğrencilerin erişimine açılacak.