2020 DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! DGS sınavı ne zaman saat kaçta başlayacak?
Önlisans eğitimlerini Lisans eğitimine tamamlamak isteyen binlerce aday DGS sınavında ter dökecek. Her yıl ÖSYM tarafından gerçekleştirilen DGS sınavı öncesinde adayların sınava katılım sağlayacakları bina ve salonlar ÖSYM tarafından belirlendikten sonra adayların erişimine açılıyor. Geçtiğimiz günlerde erişime açılan DGS sınav giriş belgelerinin ardından adaylar sınava girecekleri bina ve salonları görüntülemeye başladı. Peki 2020 DGS sınavı ne zaman saat kaçta?
Her yıl ÖSYM tarafından gerçekleştirilen DGS sınavı bu yılda gerçekleştirilecek. 9 Ağustos'ta gerçekleştirilecek olan 2020 DGS sınavı öncesinde ÖSYM tarafından adayların katılım sağlayacağı bina ve salonları içeren sınav giriş belgeleri adayların erişimine sunuldu. DGS sınav giriş yerlerinin açıklanmasının ardından adaylar sınava girecekleri bina ve salonların yer aldığı giriş belgelerini almak için harekete geçti. ais. ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra alınabilecek olan DGS sınav giriş belgeleri adaylar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki DGS Sınavı ne zaman saat kaçta başlayacak?
DGS SINAVI NE ZAMAN SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
DGS sınavı 9 Ağustos saat 10:15'te başlayacak. 10:00'dan sonra sınav bina ve salonlarına adaylar alınmayacak
DGS'DE ADAYLARA KAÇ SORU SORULACAK, NE KADAR SÜRE VERİLECEK?
DGS'de adaylara 120 soru sorulurken 150 dakika süre tanınacak. Bu da yaklaşık olarak her soru için bir buçuk dakika anlamına geliyor.
DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2020 DGS sonuçlarının 9 Eylül tarihinde erişime açılması bekleniyor. DGS sonuçları açıklandığı andan itibaren adaylar sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden sorgulama yapabilecek.