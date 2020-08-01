2020 DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! DGS sınavı ne zaman saat kaçta başlayacak?

Her yıl ÖSYM tarafından gerçekleştirilen DGS sınavı bu yılda gerçekleştirilecek. 9 Ağustos'ta gerçekleştirilecek olan 2020 DGS sınavı öncesinde ÖSYM tarafından adayların katılım sağlayacağı bina ve salonları içeren sınav giriş belgeleri adayların erişimine sunuldu. DGS sınav giriş yerlerinin açıklanmasının ardından adaylar sınava girecekleri bina ve salonların yer aldığı giriş belgelerini almak için harekete geçti. ais. ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra alınabilecek olan DGS sınav giriş belgeleri adaylar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki DGS Sınavı ne zaman saat kaçta başlayacak?

DGS SINAVI NE ZAMAN SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

DGS sınavı 9 Ağustos saat 10:15'te başlayacak. 10:00'dan sonra sınav bina ve salonlarına adaylar alınmayacak

DGS'DE ADAYLARA KAÇ SORU SORULACAK, NE KADAR SÜRE VERİLECEK?

DGS'de adaylara 120 soru sorulurken 150 dakika süre tanınacak. Bu da yaklaşık olarak her soru için bir buçuk dakika anlamına geliyor.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 DGS sonuçlarının 9 Eylül tarihinde erişime açılması bekleniyor. DGS sonuçları açıklandığı andan itibaren adaylar sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden sorgulama yapabilecek.

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI