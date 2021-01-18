2020 DİB-MBSTS sınavı ne zaman? Ertelenen DİB-MBSTS sınavı 2021'de hangi tarihte?
DİB-MBSTS sınavı ÖSYM tarafından ertelenmişti. 2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı 2021 ÖSYM sınav takvimine göre hangi tarihte yapılacağı merak konusu olmuştu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün ertelenen DİB-MBSTS sınavı için tarihi açıkladı. İşte, 2020 DİB-MBSTS tarihi...
Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı ÖSYM takvimine göre hangi gün yapılacak, başvuruları ne zaman? Öğrenciler 2020 DİB-MBSTS için yeni tarihi araştırıyor. İleri tarihe ertelenen DİB-MBSTS sınavı 2021 yılında ne zaman yapılacağı açıklandı. Peki, 2020 DİB-MBSTS başvuruları ne zaman?
ERTELENEN 2020 DİB-MBSTS NE ZAMAN?
Koronavirüs nedeniyle geçici süre iptal edilen ve ileri bir tarihte yapılması planlanan DİB-MBSTS için yeni tarih belli oldu. Buna göre Mart ayında başvuruları alınan sınav DİB-MBSTS 27 Şubat 2021 tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek.
2021 DİB-MBSTS SINAV TARİHİ
Açıklanan 2021 ÖSYM sınav takvimine göre ise Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı başvuruları 24.02.2021- 04.03.2021 tarihleri arasında olacak. Geç başvuru tarihi 11.03.2021'dir. Sınav ise 10.04.2021 tarihinde gerçekleştirilirken sonuçlar da 05.05.2021 de erişime sunulacak.