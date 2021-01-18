2020 DİB-MBSTS sınavı ne zaman? Ertelenen DİB-MBSTS sınavı 2021'de hangi tarihte?

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı ÖSYM takvimine göre hangi gün yapılacak, başvuruları ne zaman? Öğrenciler 2020 DİB-MBSTS için yeni tarihi araştırıyor. İleri tarihe ertelenen DİB-MBSTS sınavı 2021 yılında ne zaman yapılacağı açıklandı. Peki, 2020 DİB-MBSTS başvuruları ne zaman?

ERTELENEN 2020 DİB-MBSTS NE ZAMAN?

Koronavirüs nedeniyle geçici süre iptal edilen ve ileri bir tarihte yapılması planlanan DİB-MBSTS için yeni tarih belli oldu. Buna göre Mart ayında başvuruları alınan sınav DİB-MBSTS 27 Şubat 2021 tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek.

2021 DİB-MBSTS SINAV TARİHİ

Açıklanan 2021 ÖSYM sınav takvimine göre ise Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı başvuruları 24.02.2021- 04.03.2021 tarihleri arasında olacak. Geç başvuru tarihi 11.03.2021'dir. Sınav ise 10.04.2021 tarihinde gerçekleştirilirken sonuçlar da 05.05.2021 de erişime sunulacak.