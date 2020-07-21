2020 e-Okul LGS tercih yapma ekranı: meb.gov.tr... LGS okul taban puanları, yüzdelik dilimleri ile kontenjanları

LGS tercih ekranı üzerinden 29 Temmuz 2020 tarihinde saat 17.00 tarihine tercih işlemleri gerçekleştirilecek. Daha sonra ise yerleştirmeye esas nakil işlemi için tercihler yapılabilecek. "http://www.meb.gov.tr" ve "https://e­okul.meb.gov.tr" adreslerinde LGS tercih işlemleri ile ilgili detaylar yer alacak. Tercih işlemlerinden sonra sonuçlar ise 10 Ağustos 2020 tarihinde yayımlanacak. Şimdi ise gözler e-Okul LGS tercih yapma ekranına, yüzdelik dilimlerine ve taban puanlarına çevrildi. İşte 2020 LGS yüzdelik dilimler, taban puanları, e-okul tercih yapma ekranı...

LGS TERCİHLERİ 29 TEMMUZ'A KADAR YAPILACAK

Öğrencilerin heyecanla beklediği LGS tercihleri 29 Temmuz 17.00'a kadar gerçekleştirilecek.

LGS tercih işlemleri "http://www.meb.gov.tr" ya da "https://e­okul.meb.gov.tr" adreslerinde yer alan tercih listelerine göre gerçekleştirilecek.

İŞTE 2020 E-OKUL LGS TERCİH YAPMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

YEREL YERLEŞTİRME TERCİH REHBERİ İÇİN TIKLAYINIZ 2020

MERKEZİ,YEREL VE PANSİYONLU YERLEŞTİRME TERCİH BAŞVURU GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ 2020

LGS YÜZDELİK DİLİMLER VE KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYINIZ

KOMŞU KAYIT ALANINDAKİ OKULLAR NE DEMEK?

2020 tercih kılavuzunda “Komşu Kayıt Alanı" ile ilgili şu bilgiler yer aldı;

Yerel yerleştirme tercih ekranında okullar; Yeşil renk, “Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtir.

Mavi renk, “Komşu Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresine göre Komşu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtir.

Kırmızı renk, “Diğer” ise öğrenci için ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanında ve Komşu Kayıt Alanında olmayan il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları belirtir.

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 senesinde yerleştirme sonuçları 10 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacak.