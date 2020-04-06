2020 emekli bayram ikramiyeleri ne zaman, hangi gün yatacak? Aile Bakanlığı'ndan emeklilere müjdeli haber

Corona virüs nedeniyle emeklilerin bayram ikramiyesi çok daha erken yatacak. Emekli bayram ikramiyesi için günler yaklaştıkça heyecan da had safhaya çıkıyor. Yarın yeni hafta olması sebebiyle en çok sorulan sorular arasında ise Emekli Bayram ikramiyelerine zaman yatacak? sorusu yer alıyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

SSK’lılar 7-10 Nisan Tarihleri Arasında, Bağ-Kur’lular ve Emekli Sandığı Emeklileri de 11 Nisan’da Bayram İkramiyesi Alacak.



Buna göre ikramiyeler 4A (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre normalde emekli aylığı aldıkları ödeme günü;



👉🏻 17, 18, 19 Nisan olanlar için 7 Nisan,

👉🏻 20, 21, 22 Nisan olanlar için 8 Nisan,

👉🏻 23, 24 Nisan olanlar için 9 Nisan,

👉🏻 25, 26 Nisan olanlar için 10 Nisan’da, 4B (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan’da aylık aldıkları Banka / PTT Şubelerine yatacak.