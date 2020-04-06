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06.04.2020 - 18:19 |

2020 emekli bayram ikramiyeleri ne zaman, hangi gün yatacak? Aile Bakanlığı'ndan emeklilere müjdeli haber

Aile Bakanlığı, yurdumuzun dört bir yanındaki milyonlarca emekli vatandaşımızın merakla araştırdığı 2020 bayram ikramiyeleri ile ilgili müjdeli haberi verdi. Peki merakla araştırılan 2020 emekli bayram ikramiyeleri ne zaman, hangi gün yatacak?

2020 emekli bayram ikramiyeleri ne zaman, hangi gün yatacak? Aile Bakanlığı'ndan emeklilere müjdeli haber

Corona virüs nedeniyle emeklilerin bayram ikramiyesi çok daha erken yatacak. Emekli bayram ikramiyesi için günler yaklaştıkça heyecan da had safhaya çıkıyor. Yarın yeni hafta olması sebebiyle en çok sorulan sorular arasında ise Emekli Bayram ikramiyelerine zaman yatacak? sorusu yer alıyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

SSK’lılar 7-10 Nisan Tarihleri Arasında, Bağ-Kur’lular ve Emekli Sandığı Emeklileri de 11 Nisan’da Bayram İkramiyesi Alacak.

Buna göre ikramiyeler 4A (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre normalde emekli aylığı aldıkları ödeme günü;

👉🏻 17, 18, 19 Nisan olanlar için 7 Nisan,
👉🏻 20, 21, 22 Nisan olanlar için 8 Nisan,
👉🏻 23, 24 Nisan olanlar için 9 Nisan,
👉🏻 25, 26 Nisan olanlar için 10 Nisan’da, 4B (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan’da aylık aldıkları Banka / PTT Şubelerine yatacak.

TBMM Başkanı Şentop'tan tüm Türkiye'ye 23 Nisan çağrısıTürkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "23 Nisan 2020 Perşembe akşamı, saat 21.00'de tüm Türkiye'yi, evlerinde ve balkonlarında bayraklarıyla 100'üncü yıl coşkusunu İstiklal Marşı'nı söyleyerek kutlamaya çağırıyoruz. Milli Mücadele'nin ruhunu yansıtan o mısralarla, 100'üncü yılın heyecanını milletçe hep birlikte yaşayalım" dedi.
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