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27.02.2020 - 21:33 |

2020 en güzel anlamlı Cuma mesajları! Yepyeni, resimli kısa uzun Cuma mesajları ve sözleri

İslam alemi bir Cuma namazı için daha geri sayıma başladı. Merakla beklenen Cuma namazı öncesi vatandaşlar şimdiden birbirlerinin mübarek Cumalarını kutlamak için en güzel, anlamlı, kısa ve resimli Cuma mesajlarını arıyor. İşte gerek kısa mesajla gerek internet üzerinden gönderebileceğiniz birbirinden anlamlı Cuma mesajları...

2020 en güzel anlamlı Cuma mesajları! Yepyeni, resimli kısa uzun Cuma mesajları ve sözleri

Bu gece itibariyle bir mübarek Cuma gününe daha merhaba dedik. İslam dünyası için haftanın en kutsal günü olarak kabul edilen Cuma gününde birbirinden özel ve güzel mesajları bir araya getirdik. İşte gerek kısa mesaj gerek sosyal medya üzerinden sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz Cuma mesajları...

CUMA MESAJLARI 2020

- Rabbim! Bizleri yüreği paslanmış, adını anmayı unutmuş insanlarla karşılaştırma! Hayatı anlamı ile yaşamak dileği ile. Mutlu Cumalar...

- "İnsanların güzelce hizmet ve sohbet etmesine en layık olan kimdir?” Hazreti Peygamber; “Annendir” buyurdu. “Sonra kimdir?” dedi. “Annendir” buyurdu. “Sonra kimdir?” dedi.”Annendir” buyurdu. “Sonra kimdir?” dedi. “Sonra babandır” buyurdu. Ebu Hureyre (r.a.) Buhari Rabbim bizleri Ana babalarının rızasını alan hayırlı evlatlardan eylesin.

- "Allah'ın adıyla, Allah Resulune salat ve selam olsun. Allah'ım , Senden fazl-u (ihsanını) diliyorum. Allahım, beni rahmetinden uzaklaştırılmış şeytanın şerrinden koru." (Buhari, teheccüd: 25) Hayırlı Cumalar.

- Ey Nefsim Şeytana Yem Olmakmı Yoksa Cennette Gül Olmakmı Niyetin, Bırak Yakamı Secde Edeyim Sen Huzura Er, Ben İmanla Öleyim. Hayırlı Cumalar.

- Ya Rab... Hesap günü amel defterlerimizi sağ tarafımızdan ver... Solumuzdan ve arkamızdan verip bizi mahcup eyleme. Amin! Hayırlı cumalar.

- Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. sende dua et ALLAH için. cumanız mübarek olsun.

- Allahım, aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Cumamız mübarek olsun, amin!

- Ömrümüzün hikayesini yazan en büyük ve en güzel yazıcı olan Rabbim, gönlünüzden geçen güzellikleri alnımıza kader diye yazsın. Amin, hayırlı cumalar dilerim.

- Cuma günleri, duanın kabul oIacağı bir an vardır. Cumanın gündüzü, gecesinden daha kıymetlidir. Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaIarı kabul etsin inşallah.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI

2020 en güzel anlamlı Cuma mesajları Yepyeni, resimli kısa uzun Cuma mesajları ve sözleri

2020 en güzel anlamlı Cuma mesajları Yepyeni, resimli kısa uzun Cuma mesajları ve sözleri

2020 en güzel anlamlı Cuma mesajları Yepyeni, resimli kısa uzun Cuma mesajları ve sözleri

2020 en güzel anlamlı Cuma mesajları Yepyeni, resimli kısa uzun Cuma mesajları ve sözleri

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