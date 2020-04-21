2020 ikizler burcu hangi ay, hangi gün doğmuştur? İkizler burcu olası doğum tarihi

Hava grubundan olan İkizler burcuna mensup kişiler zekaları ile tanınırlar. Problem çözme yetenekleri ve bulundukları her ortama uyum sağlayabilme yetenekleri sayesinde fark edilirler.

2020 ikizler burcu hangi ay, hangi gün doğmuştur?

2020’de doğan bebeklerin İkizler burcu olması için 22 Mayıs ila 22 Haziran tarihleri arasında doğmaları gerekir. Yaz bebekleri ikizler burcunun özelliklerini taşıyarak daha ilk günlerden zekalarını belli edeceklerdir. 2020 yılında Mayıs 31 çektiği için bebeklerin İkizler olma ihtimali bir gün daha fazla olacaktır.

İkizler burcunun uğurlu rakamı 5, uğurlu taşı akik ve en sevdiği renk mavidir.

İkizler burcu olası doğum tarihi

Pozitif yapıları ve keskin zekaları ile herkesi kendine hayran bırakan İkizler burçları 22 Mayıs – 22 Haziran arasında doğarlar. Bu tarihler arasında, hangi gün veya saatte doğarlarsa doğsunlar İkizler burcuna mensup olurlar. Enerjik yapıları sayesinde herkesi kendine hayran bırakan İkizler burcunun yaşam enerjisi bitmek tükenmek bilmez.