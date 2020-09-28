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28.09.2020 - 01:03 |

Bursluluk sınavı 2020 sonuçları MEB tarafından açıklandı... İşte sorgulama ekranı ve linki...

İOKBS sonuçları için gözler 28 Eylül'deydi. Milli Eğitim Bakanlığı bu akşam saat 18.50'de duyuru yaparak Bursluluk sınav sonuçlarının açıklandığını belirtti. İşte bursluluk sınav sonucu sorgulama linki...

Bursluluk sınavı 2020 sonuçları MEB tarafından açıklandı... İşte sorgulama ekranı ve linki...

5 Eylül'de gerçekleşen İOKBS'nin sonuçları büyük bir sürprizle bu akşam saat 18.50'de duyuruldu. 28 Eylül'de açıklanması beklenen sonuçların erken açıklanmasının ardından öğrenciler MEB'in resmi sitesine akın etti.

İOKBS SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Sınav sonuçları 28 Eylül 2020 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.
Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

BURSLULUK BAŞLANGICI

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.
TASP :Toplam Ağırlıklı Standart Puan
ASP Türkçe :Türkçe/Türk Edebiyatı-Dil ve Anlatım-Türk Dili ve Edebiyatı Testi
Ağırlıklı Standart Puanı
ASP Mat :Matematik Testi Ağırlıklı Standart Puanı
ASP Fen :Fen Bilimleri Testi Ağırlıklı Standart Puanı
ASP Sosyal :Sosyal Bilgiler/ Sosyal Bilimler Testi Ağırlıklı Standart Puanı

BURSUN DEVAMI, KESİLMESİ VE İTİRAZLAR

Bursun devamı, kesilmesi ve itirazlara ilişkin iş ve işlemler Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nin 18’inci maddesine göre yapılacaktır.

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