MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 2020 Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya bayram namazı vakitleri! Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
ABONE OL
23.05.2020 - 12:13 |

2020 Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya bayram namazı vakitleri! Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Kahramanmaraş,Adıyaman ve Malatya bayram namazı saat kaçta? sorusunun cevabı araştırılıyor. Ramazan Bayramı'nın ilk günü 24 Mayıs tarihinde idrak edilecek.Diyanet İşleri Başkanlığı il il bayram namazı vakitlerini yayımladı. İşte 2020 Kahramanmaraş,Adıyaman ve Malatya bayram namazı vakitleri...

Ramazan Bayramı için vatandaşlar hazırlıklara başladı. Ramazan Bayramı'na saatler kala bayram namazı ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Bu yıl camilerde bayram namazı kılınamayacağı için evlerde namazı kılacak olanlar bayram namazı saatini araştırıyorlar. İşte 2020 Kahramanmaraş,Adıyaman ve Malatya bayram namazı vakitleri...

KAHRAMANMARAŞ'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK 2020?

Kahramanmaraş'da bayram namazı saat 05:49'da kılınacak.

ADIYAMAN BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK 2020?

Adıyaman'da bayram namazı saat 05:43'de kılınacak.

MALATYA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK 2020?

Malatya'da bayram namazı saat 05:42'da kılınacak.

İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

İstanbul'da sağanak yağış etkili olduİstanbul'da sabah saatlerinde aniden bastıran yağmur dışarı çıkmak zorunda olanları hazırlıksız yakaladı. İşe gitmeye çalışanlar zor anlar yaşadı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Bu sabah İstanbul... Polis bile şaştı kaldı! 'İnisiyatif kullandık'

Son dakika... Bu sabah İstanbul... Polis bile şaştı kaldı! 'İnisiyatif kullandık'

Herkesi ilgilendiriyor! Tek tek açıklandı...

Herkesi ilgilendiriyor! Tek tek açıklandı...

İşte corona virüs salgınının yeni merkezi!

İşte corona virüs salgınının yeni merkezi!

Bayram için memleketlerine gitmek isteyen 3 kişiye para cezası

Bayram için memleketlerine gitmek isteyen 3 kişiye para cezası

Sıradaki Haber