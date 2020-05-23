2020 Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya bayram namazı vakitleri! Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Ramazan Bayramı için vatandaşlar hazırlıklara başladı. Ramazan Bayramı'na saatler kala bayram namazı ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Bu yıl camilerde bayram namazı kılınamayacağı için evlerde namazı kılacak olanlar bayram namazı saatini araştırıyorlar. İşte 2020 Kahramanmaraş,Adıyaman ve Malatya bayram namazı vakitleri...

KAHRAMANMARAŞ'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK 2020?

Kahramanmaraş'da bayram namazı saat 05:49'da kılınacak.

ADIYAMAN BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK 2020?

Adıyaman'da bayram namazı saat 05:43'de kılınacak.

MALATYA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK 2020?

Malatya'da bayram namazı saat 05:42'da kılınacak.

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