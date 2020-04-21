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21.04.2020 - 18:16 |

2020 Kova Burcu Hangi Ay, Hangi Gün Doğmuştur? Kova Burcu Olası Doğum Tarihi

Burçlar birçok insan tarafından merak konusudur. Fakat hangi burçlar hangi tarihler arasında yer almakta olduğu genellikle karıştırılmaktadır. Çoğu kişi de bu burçlar hakkında bilgi almak istemektedir. Kova burcu da bu burçlardan birisidir. Peki, 2020 kova burcu hangi ay ve hangi gün aralığındadır? Bu konu hakkında bilgileri sizler için derledik.

2020 Kova Burcu Hangi Ay, Hangi Gün Doğmuştur? Kova Burcu Olası Doğum Tarihi

Astrolojide 12 tane burç bulunmaktadır. Her burç belirli bir aya denk gelmektedir. Kova burçları da bu burçlardan birisidir. Kova burcu olanlar 21 Ocak ile 19 Şubat tarihleri arasında doğan kişilerdir.

Kova Burcu Olası Doğum Tarihi Nedir?

Dünyada 12 tane ay ve buna göre de 12 tane burç bulunmaktadır. Burçlar genelde belirli bir ayı gösterse de bir önceki ayın son tarihleri de bu burca dahil olurlar. Bu sebeple burçların tarihleri çoğu kişiler tarafından araştırılmaktadır.

Kova burcu olanlar Şubat ayında doğanlardır. Fakat Şubat ayının her günü kova burcuna ait olmadığı gibi, Ocak ayının son tarihleri de kova burcuna dahildir. Bu sebeple kova burcu olanlar 21 Ocak ile 19 Şubat arasında doğan kişilerdir.

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