2020 KPSS başvuruları ne zaman yapılacak? 2020 Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans KPSS sınavları hangi tarihte gerçekleştirilecek?

Kamu Personeli Seçme Sınavı ya da kısaca KPSS 2020 için heyecanlı araştırmalar başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yurdumuzun dört bir yanındaki ortaöğretim, önlisans ve lisans mezunu binlerce vatandaşımız KPSS'de şansını deneyecek. Peki 2020 Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans KPSS sınav ve başvuru tarihleri belli oldu mu?

2020 KPSS NE ZAMAN, BAŞVURULAR HANGİ TARİHLERDE ALINACAK?

KPSS önlisans sınavı 18 Ekim 2020'de yapılacak başvurular 12-25 Ağustos tarihlerinde alınacak.

KPSS ortaöğretim sınavı 8 Kasım 2020'de yapılacak. Başvurular 21 Ağustos'ta başlayıp 7 Eylül'de son bulacak.

KPSS Lisans Genel Kültür- Genel Yetenek ve Eğitim bilmleri sınavı 19 Temmuz 2020, KPSS Alan Bilgisi 1. gün 25 Temmuz 2020, KPSS Alan Bilgisi 2. gün 26 Temmuz ve KPSS Öğretmenli Alan Bilgisi (ÖABT) 9 Ağustos 2020'de yapılacak. Bu sınavların başvuruları ise 5-25 Mayıs tarihlerinde alınacak.