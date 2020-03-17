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17.03.2020 - 10:12 |

2020 Kurban Baramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün olacak?

Müslüman alemi ilk olarak ramazan ayını beklerken bir yandan da Kurban Bayramı tarihlerini araştırıyor. Tam tarihi vatandaşlar 2020 Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün olacak? diye soruyor.

2020 Kurban Baramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün olacak?

 

Kurban Bayramı ne zaman? üç aylar nedeniyle bu soru günbegün artıyor. Allah rızası için yapılan bir fedakarlık olan ve yüce rabbimizin verdiği nimetlere şükür, dünyevi ve uhrevi bela ve musibetlere kalkan niteliği taşıyan Kurban Bayramı'nın net tarihi merak ediliyor. İşte o tarihler...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı BU YIL 30 Temmuz - 3 Ağustos tarihleri arasında kutlanacak. Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı bu yıl cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi günlerine denk geldiğinden toplamda 5 günlük bir tatil olması bekleniyor.

Corona virüs riskine karşın 14 altın kural!Sağlık Bakanlığı paylaştığı bu videoyla tüm vatandaşları uyardı. Videoya, "Koronavirüs alacağınız tedbirlerden daha güçlü değildir." notu eklendi.
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