2020 Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün olacak?
Üç aylar içerisindeyiz ve bugün itibarıyla şaban ayına girdik. Milyonlarca Müslüman ilk olarak Ramazan ayını beklerken Kurban Bayramı tarihlerini de merak ediyor. Peki, 2020 Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün olacak?
İslam alemi ramazan ayı için gün sayarken bir yandan da Kurban Bayramı tarihlerini araştırmaya koyuldu. Bugün Şaban ayına girdik ve dini günler takvimi merak ediliyor aynı zamanda 2020 Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün olacak? sorusu yoğun şekilde soruluyor.
2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020
Regaip Kandili 27 Şubat 2020
Miraç Kandili 21 Mart 2020
Berat Kandili 7 Nisan 2020
Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020
Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020
Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020
Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020
Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020
Aşure Günü 29 Ağustos 2020
Mevlid Kandili 28 Ekim 2020
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
Ramazan Bayramı bu yıl 24-26 Mayıs 2020 tarihlerine denk geliyor. 23 Mayıs Cumartesi günü Ramazan Bayramı arefesi olarak idrak edilmesinin ardından 24-25-26 Mayıs tarihleri de Ramazan Bayramı olarak idrak edilecek. Ramazan Bayramı tatilinin Pazar-Pazartesi ve Salı gününe denk geldiği düşünülürse Ramazan Bayramı'nda 9 günlük bir tatilin söz konusu olmadığı görülebiliyor.
Kurban Bayramı ise 30 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasına denk geliyor. Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor. Bayramın geri kalan günleri ise Cuma-Cumartesi,Pazar ve Pazartesi günlerine denk geldiğinden toplamda 5 günlük bir tatil olması öngörülüyor.