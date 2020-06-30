2020 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı hangi tarihlere denk geliyor?

Kurban Bayramı için geri sayım sürüyor. İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan Kurban ibadetinin yerine getirildiği Kurban Bayramında yüz binlerce müslüman kurban bayramında Vacip olan kurban ibadetini yerine getirecek. Kılınacak olan bayram namazının ardından Allah rızası için kesilecek olan kurbanlar akrabalar ve ihtiyaç sahipleri ile buluşturulacak. Peki 2020 Kurban Bayramı hangi tarihlerde idrak edilecek?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı bu yıl 31 Temmuz Cuma ve 3 Ağustos Pazartesi günleri arasında idrak edilecek. Kurban Bayramı arefesi ise 30 Temmuz tarihinde eda edilecek.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak sorusu henüz netlik kazanmadı. Bayram tatilinin Cuma gününe denk geliyor olması nedeniyle tatilin 9 güne çıkarılması beklenmiyor

31 Temmuz Cuma Kurban Bayramının 1. günü

1 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramının 2. günü

2 Ağustos Pazar Kurban Bayramının 3. günü

3 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramının 4. günü