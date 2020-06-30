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30.06.2020 - 10:36 |

2020 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı hangi tarihlere denk geliyor?

Kurban Bayramı ne zaman sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Ramazan Bayramını koronavirüs nedeniyle evlerinde geçiren binlerce vatandaş şimdilerde Kurban Bayramı ne zaman sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Kurban ibadetinin yerine getirileceği bayrama kısa bir süre kala kurbanlık fiyatları ve bayram tarihleri araştırma konusu olmaya başladı. İşte 2020 Kurban Bayramı tarihleri...

2020 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı hangi tarihlere denk geliyor?

Kurban Bayramı için geri sayım sürüyor. İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan Kurban ibadetinin yerine getirildiği Kurban Bayramında yüz binlerce müslüman kurban bayramında Vacip olan kurban ibadetini yerine getirecek. Kılınacak olan bayram namazının ardından Allah rızası için kesilecek olan kurbanlar akrabalar ve ihtiyaç sahipleri ile buluşturulacak. Peki 2020 Kurban Bayramı hangi tarihlerde idrak edilecek?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı bu yıl 31 Temmuz Cuma ve 3 Ağustos Pazartesi günleri arasında idrak edilecek. Kurban Bayramı arefesi ise 30 Temmuz tarihinde eda edilecek.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak sorusu henüz netlik kazanmadı. Bayram tatilinin Cuma gününe denk geliyor olması nedeniyle tatilin 9 güne çıkarılması beklenmiyor

31 Temmuz Cuma Kurban Bayramının 1. günü

1 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramının 2. günü

2 Ağustos Pazar Kurban Bayramının 3. günü

3 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramının 4. günü

Her yeri istila ettiler! Saros Körfezi kıyılarını uğur böcekleri istila ettiEdirne’nin Enez ve Keşan ilçesinin turistik sahil kesimi Saros Körfezi, son günlerde uğur böceklerinin istilasına uğradı. Yüz binlerce uğur böceği sahil boyunu istila ederken, zaman zaman ısırdıkları tatilcileri tedirgin etti. Ziraat Mühendisleri Odası Edirne İl Temsilcisi Mutlu Kılıç, böceklerin artışının temel nedeninin besin bolluğu olduğunu belirterek, "Böyle yağışların bol olduğu yıllarda da bu zararlılar bol oluyor. Dolayısıyla uğur böcekleri de bol bol beslendikleri için nüfusları normalin çok üzerinde artıyor, pik yapıyor. Bu yıl da uğur böcekleri sayısında bir artış var, pik değerlere ulaşmış durumda. Dolayısıyla nüfuslarında artışın temel sebebi bu besin bolluğu" dedi.
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