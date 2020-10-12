2020 KYK burs - yurt başvuru ekranı açıldı mı? KYK yurt - burs başvuruları ne zaman başlıyor?

KYK burs - öğrenim kredisi - yurt başvuru işlemleri ne zaman başlıyor? Yurt genelinde YKS'de ter döken binlerce adayın merakla araştırdığı KYK yurt ve burs başvuruları ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte detaylar...



KYK BURS VE YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK burs ve yurt başvuru işlemleri henüz başlamadı. Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak olan başvuru sayfası açıldığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

KYK BURS VE YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs ve yurt başvuruları e - devlet sistemi üzerinden alınacak. e- Devlet sistemine giriş ypaptıktan sonra gerekli bilgilerin doldurulması sonucunda başvuru işlemleriniz onaylanacak.

KYK BURSU NE KADAR? (2020)

Kredi ve ya burs 550 lira,

Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren

yüksek lisansta bin 100 lira,

doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak.

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR? (2020)

GSB'den alınan verilere göre 2019-2020 eğitim öğretim yılında Kyk yurtlarında aylık yurt ücreti 200 TL olmakla birlikte, yüksek standartlı Kyk yurtların aylık ücreti ise 215-340 TL arasında değişmektedir. K.K.T. C'de bulunan Kyk yurtlarında ise aylık ücret 400 TL'dir.