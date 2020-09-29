2020 KYK yurt başvuruları ne zaman yapılacak? KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı?

Üniversite kayıtları geçtiğimiz günlerde tamamlanadı. Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler KYK yurt ve burs başvurularının yapılacağı tarihi merak ediyorlar. Peki KYYK burs, yurt ve kredi başvuruları ne zaman yapılacak 2020?

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK yurt başvuruları henüz başlamadı. KYK yurt, burs ve kredi başvuru tarihi belli olduğu zaman detaylar haberimizde yer alacak.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Twitter'da şu açıklamayı yaptı;

"GSB Yurtları, öğrenim kredileri ve burs başvuruları ile ilgili gelişmeler sosyal medya hesaplarımız ve Web sitemizde duyurulacaktır.

Farklı kaynaklara itibar etmeyiniz.

Yurt başvuru tarihleri Yükseköğretim Kurulu ve Bilim Kurulu'nun kararları doğrultusunda belli olacaktır."