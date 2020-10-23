2020 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman alınacak? KYK yurt ücretleri ne kadar? Burs kaç liraya yükseldi?

2020 KYK yurt başvuruları için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Bu yıl pandemi nedeniyle bir türlü açılmayan Üniversiteler için adaylardan KYK yurt başvuruları da alınmadı. Pandemi nedeniyle uzaktan eğitimin sürdürüldüğü Üniversitelerde yüz yüze eğitimin de kısa bir süre içerisinde başlayacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulmuştu. Bu açıklamanın ardından yeniden gündeme gelen KYK yurt ve burs başvurularının ne zaman alınacağı adaylar tarafından araştırma konusu olmaya başladı. Peki KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman alınacak?

KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

KYK yurt ve burs başvurularının alınacağı tarih henüz belli olmadı. Yükseköğretim Kurulu tarafından akademik takvimin açıklanması ve yüz yüze eğitimin Üniversitelerde başlayacağı tarihi belli olmasının ardından KYK yurt ve burs başvuru tarihlerinin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanması bekleniyor

2020 KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR?

2019-2020 eğitim öğretim yılında KYK yurtlarında aylık yurt ücreti 200 TL olmakla birlikte, yüksek standartlı KYK yurtlarının aylık ücreti ise 215-340 TL arasında değişiyor. K.K.T.C'de bulunan KYK yurtlarında ise aylık ücret 400 TL.

2020 KYK BURSU NE KADAR?

2020 yılında KYK burs ücreti 550 lira, Öğrenim kredisi ise Ocak ayından itibaren yüksek lisansta bin 100 lira, doktorada bin 650 lira olarak uygulanıyor.