2020 LGS sonuçları saat kaçta, nerede ve ne zaman açıklanacak? LGS sınav sonuçları sorgulama sayfası...

LGS sonuçlarının açıklanmasına saatler kaldı. 20 Haziran tarihinde gerçekleştirilen LGS sınavın 16 Temmuz'da açıklanacağı Bakan Selçuk tarafından geçtiğimiz günlerde de açıklandı. Öğrenciler ve veliler büyük bir heyecanla LGS sonuçlarının açıklanmasın bekliyor. Lisede güzel bir eğitim almak ve iyi bir üniversite ile eğitim hayatına devam etmek isteyen öğrenciler LGS sınav sonuçlarının açıklanacağı saati araştırıyorlar. İşte LGS sınav sonuç sorgulama sayfası 2020...

LGS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK 2020?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk gerçekleştirdiği açıklamada LGS sonuçlarının 16 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacağını belirtti. 16 Temmuz tarihine girilmesine saatler kala sınav sonuçlarının açıklanacağı saat araştırılıyor. 2020 LGS sınav sonuçlarının açıklanacağı saat ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak bir açıklama gerçekleştirilse ayrıntıları haberde olacak.

LGS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Öğrencilerin heyecanla beklediği LGS sonuçları https://www.meb.gov.tr adresinden erişime açılacak.

LGS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDIĞI ZAMAN BU LİNKE TIKLAYARAK ERİŞİM SAĞLAYABİLİRSİNİZ!

LGS SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

İyi bir lisede eğitim almak isteyen öğrenciler 20 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilen LGS sınavına girdiler. Sınav tamamlandıktan sonra ise LGS soruları ve cevapları yayımlandı.

SÖZEL BÖLÜM SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

SAYISAL BÖLÜM SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

2020 LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ AÇIKLANDI MI?

2020 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri henüz açıklanmadı. 2019 LGS yüzdelik dilimine bakarar fikir sahibi olabilirsiniz.

2019 LGS YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!