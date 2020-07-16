16.07.2020 - 15:15 |
2020 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri! İl il MEB Anadolu Lisesi, Fen lisesi LGS taban puanları- kontenjanları...
LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri il il araştırılıyor. 2020 LGS sınav sonuçları MEB sayfasında erişime açıldı. Öğrenciler bilgilerini girerek LGS sınav sonuçlarını öğrenebiliyorlar. Sonuçlardan sonra tercih dönemine girecek olan öğrenciler taban puanları ve yüzdelik dilimleri üzerine yoğunlaştılar. Anadolu Lisesi,Fen Lisesi,İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi puanları ve yüzdelik dilimleri merak ediliyor. İşte LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri...
20 Haziran tarihinde gerçekleştirilen LGS sınav sonuçları bugün açıklandı. Şimdi ise gözler lGS taban puanları ve yüzdelik dilimlere çevrildi. Öğrenciler yüzdelik dilimleri ve puanlarına göre tercih yapacaklar. Ancak tercih yaparken taban puanları ve yüzdelik dilim hakkında bilgi sahibi olmak istiyorlar. İşte 2020 LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları ile ilgili ayrıntılar haberde...
2020 LGS YÜZDELİK DİLİMLERİ AÇIKLANDI MI?
2020 LGS tercih kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı.
LGS 2020 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ!
MEB LGS YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!
2020 LGS İSTATİSTİKLERİ