2020 Miraç Kandili mesajları için kısa, uzun ve resimli seçenekler! Kandil mesajları için en yeni kısa mesaj ve sözler...

İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan kandil gecelerinden ikinci yani Miraç Kandili bu gece idrak edilecek. Mübarek üç ayların başlamasının ardından Recep ayının ilk cuma gecesi Regaip Kandili olarak idrak edilmişti. Recep ayının 27. gecesine denk gelen Miraç Kandili gecesi ise bu gece idrak edilecek. Peygamber Efendimiz, Hz. Muhammed'in Mekkede'ki Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya ettiği yolculuk anlamına gelen bu özel gecede Peygamber Efendimizin göğe yükselişi ise Miraç olarak adlandırılmaktadır.

Bu özel gecede sevdiklerinden aile, dost ve akrabalarından uzakta kalacak olan müslümanlar gönderecekleri kandil mesajları ile sevdiklerinin dualarında ve kalbinde yer almaya devam edecek. Miraç Kandili gecesinde corona virüsü tedbirleri kapsamında camiler kapalı tutulacak. Müslümanlar bu özel geceyi evlerinde Kuran-ı Kerim okuyarak ve ibadet yaparak geçirecek.

MİRAÇ KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

Miraç ya da Mirac İslamiyet'te peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) göğe yükselmesi vakasıdır. Arapçada kelime olarak yükseğe çıkma anlamına gelir ve merdiven anlamına gelen uruc kökünden gelmektedir.

Mirac olayı hicretten bir yıl ya da onyedi ay önce Receb ayının yirmi yedinci gecesi gerçekleşir. Olayın iki aşaması vardır. Birinci aşamada Peygamberimiz (s.a.s) Mescidül – Haram’dan Beytü’l-Makdis’e (Kudüs) götürülür. Kur’an’ın andığı bu aşama, gece yürüyüşü anlamında “İsra” adını alır. İkinci aşamayı ise Peygamberimiz (s.a.s)’in Beytü’l-Makdis’ten Allah’a yükselişi oluşturur. Mirac olarak anılan bu yükselme olayı Kur’an’da anılmaz, ama çok sayıdaki hadiste ayrıntılı biçimde anlatılır.

KANDİL MESAJLARI

Peygamber efendimizin bu kutlu yolculuğu; sevgi, saygı, hoşgörü, sağduyu, iyi niyet ve huzur getirsin. Miraç Kandilimiz mübarek olsun.

Allah’ın rahmeti, bereketi sizinle olsun.Gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kalbiniz nur dolsun, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz mübarek olsun.

Sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümün bile ayıramadığı gönüller vardır. Mesafeler olsa da dualarda birleşen gönüller vardır. Hayırlı kandiller...

Mevla çekirdeğe orman gizlemiş, yılanın zehrine derman gizlemiş, tahıl tanesine harman gizlemiş, mübarek gecelere cennet gizlemiş, hayırlı kandiller.

Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım

Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Miraç kandiliniz hayırlı olsun!

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarımızın Rabbimizin yüce katına iletilmisine vesile olan bu mübarak kandil gecesinde dualarda buluşmak ümidiyle Kandilinizi kutlarım.

Duaların gökyüzüne yükseldiği mübarek Miraç Kandili’nin hayırlara vesile olmasını dilerim. Kandiliniz mübarek olsun.

Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun.. Kandiliniz mübarek olsun!

Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım.. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak.. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun.

Bugün ellerini semaya, gönlünü Mevla’ya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, çünkü bugün Miraç Kandili, kandilin mübarek olsun.

Ya Rabbim sen affedicisin, affetmesini seven ve bilensin. Sen bizleri bu mübarek Miraç Kandili hatırına bağışla. Hayırlı Kandiller olsun...

Bir damla umut serpilsin yüreğine, bin tatlı umut dolsun günlerine, hayallerin gerçekleri bulsun, bütün duaların kabul, Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun.

Tüm İslam aleminin Miraç Kandili kutlu olsun.. Böyle mübarek bir günde tüm dualarımızın kabul olması dileğiyle.. Herkese hayırlı günler…

İnsanı miraca götüren yol barıştan, sevgiden ve kardeşlikten geçer. Birlik ve beraberlik içinde Miraç Kandilimiz mübarek olsun.

Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, hayırlar doğuran, bizlere mutluluk getiren mübarek kandil gecesinde dualarınızın kabul olması dileğiyle...

Kim can-ı gönülden iman eder, kalbini doğru yolda, dilini temiz tutar, Allah rızası için el açıp dua ederse ruhu göğe yaklaşır. Miraç Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun.

Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi? Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin.

Kalpler vardır, sevgiyi yaşatmak için,insanlar vardır, dostluğu paylaşmak için, Mübarek günler vardır, Beraberce kutlamak için.Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz su dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Miraç kandiliniz mübarek olsun.

Ey yüce peygamber senin hürmetine yaratıldı tüm alemler. Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun, Allah dualarını kabul etsin.

Bugün günlerin en güzeli. Bugün en sevdiğimizin doğum günü. Hepimizin sevgiliye layık olma dileği ile Miraç kandiliniz mübarek olsun.

Alemlere rahmet olan Peygamber efendimizin doğumunun sembolü Miraç kandiliniz mübarek olsun.

Allah’ın rahmeti bereketi sizinle olsun Gönül güneşiniz hiç solmasın Yüzünüz aydın Dualarınız Kabul Olsun.Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

'Süphesiz, Allah ve Melekleri Peygambere Salat Ediyorlar.' Ey iman edenler! Sizde ona Salat edin, Selam edin.Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun

Fani Dünyanın padişahı değilim. Gönül hırkalarını yamar giyerim. Dostlarla ağlar, dostlarla gülerim. Siz sevdiklerime, iyi kandiller dilerim.

Rabbimden çiçek istedik kırları verdi, ağaç istedik ormanları verdi, su istedik denizleri verdi, dost istedik bu numarayı verdi. Kandiliniz mübarek olsun.