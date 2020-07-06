2020 MSÜ mülakatları ne zaman? İşte MSÜ taban puanları (kadın-erkek)...

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları açıklandı. Şimdi ise MSÜ mülakatları adaylar tarafından bekleniyor. MSÜ taban puanları ile ilgili ayrıntılar adayların araştırdığı konular arasında bulunuyor. Peki MSÜ mülakatları ne zaman?

MSÜ MÜLAKAT TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

MSÜ mülakat tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama gerçekleştirilmedi. Konu ile ilgili açıklama geldiği zaman haberde yer alacak.

MSÜ TABAN PUANLARI NEDİR?

MSÜ taban puanları yıllara göre değişiklik gösteriyor. İşte geçmiş yıllardaki taban puanları...

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI- ERKEK ADAYLAR İÇİN

HAVA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 347,20946

KARA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan:280,42583

DENİZ HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan:280,42583

KARA HARP OKULU Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 273,17193

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI- KADIN ADAYLAR İÇİN

HAVA HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan:415,11526

KARA HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan:382,35558

DENİZ HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan: 382,35558

KARA HARP OKULU Puan Türü:EŞİT AĞIRLIK Taban Puan:363,31285