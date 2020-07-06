2020 MSÜ mülakatları ne zaman? İşte MSÜ taban puanları (kadın-erkek)...
MSÜ sınavı 14 Haziran 2020 tarihinde yapıldı. Heyecanla beklenen sınav sonuçlarının açıklandığını ÖSYM tarafından duyuruldu. Şimdi ise adaylar mülakat tarihleri ve taban puanları ile ilgili detayları araştırılıyor. İşte MSÜ taban puanları ve mülakat tarihi ile ilgili ayrıntılar...
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları açıklandı. Şimdi ise MSÜ mülakatları adaylar tarafından bekleniyor. MSÜ taban puanları ile ilgili ayrıntılar adayların araştırdığı konular arasında bulunuyor. Peki MSÜ mülakatları ne zaman?
MSÜ MÜLAKAT TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?
MSÜ mülakat tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama gerçekleştirilmedi. Konu ile ilgili açıklama geldiği zaman haberde yer alacak.
MSÜ TABAN PUANLARI NEDİR?
MSÜ taban puanları yıllara göre değişiklik gösteriyor. İşte geçmiş yıllardaki taban puanları...
MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI- ERKEK ADAYLAR İÇİN
HAVA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 347,20946
KARA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan:280,42583
DENİZ HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan:280,42583
KARA HARP OKULU Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 273,17193
MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI- KADIN ADAYLAR İÇİN
HAVA HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan:415,11526
KARA HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan:382,35558
DENİZ HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan: 382,35558
KARA HARP OKULU Puan Türü:EŞİT AĞIRLIK Taban Puan:363,31285