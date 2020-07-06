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06.07.2020 - 10:55 |

2020 MSÜ mülakatları ne zaman? İşte MSÜ taban puanları (kadın-erkek)...

MSÜ sınavı 14 Haziran 2020 tarihinde yapıldı. Heyecanla beklenen sınav sonuçlarının açıklandığını ÖSYM tarafından duyuruldu. Şimdi ise adaylar mülakat tarihleri ve taban puanları ile ilgili detayları araştırılıyor. İşte MSÜ taban puanları ve mülakat tarihi ile ilgili ayrıntılar...

2020 MSÜ mülakatları ne zaman? İşte MSÜ taban puanları (kadın-erkek)...

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları açıklandı. Şimdi ise MSÜ mülakatları adaylar tarafından bekleniyor. MSÜ taban puanları ile ilgili ayrıntılar adayların araştırdığı konular arasında bulunuyor. Peki MSÜ mülakatları ne zaman?

MSÜ MÜLAKAT TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

MSÜ mülakat tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama gerçekleştirilmedi. Konu ile ilgili açıklama geldiği zaman haberde yer alacak.

MSÜ TABAN PUANLARI NEDİR?

MSÜ taban puanları yıllara göre değişiklik gösteriyor. İşte geçmiş yıllardaki taban puanları...

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI- ERKEK ADAYLAR İÇİN

HAVA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 347,20946

KARA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan:280,42583

DENİZ HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan:280,42583

KARA HARP OKULU Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 273,17193

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI- KADIN ADAYLAR İÇİN

HAVA HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan:415,11526

KARA HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan:382,35558

DENİZ HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan: 382,35558

KARA HARP OKULU Puan Türü:EŞİT AĞIRLIK Taban Puan:363,31285

 

Tartıştığı sevgilisini silahla yaraladıSon dakika haberi... Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde sevgilisiyle tartışan bir adam, tabancayla kadını karnından ve baldırından yaraladı. Bir anda yere yığılan kadın dakikalarca ambulansla beklediği sırada yanına gelen arkadaşları elini tutarak ve başını okşayarak sakinleştirmeye çalıştı. Kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırgan sevgili ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
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