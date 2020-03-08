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08.03.2020 - 10:32 |

2020 Ramazan ne zaman? Ramazan Bayramı hangi tarihte...

Üç ayların ikinci haftası içerisindeyiz. Mübarek ramazan ayının tam tarihi araştırılmaya başlandı. Müslüman vatandaşlar şu sıralar "Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman?" sorusuna cevap arıyor.

2020 Ramazan ne zaman? Ramazan Bayramı hangi tarihte...

 

Recep ayının 2. haftasını geride bırakmak üzereyiz. Ramazan ayı için geri sayım devam ediyor. Müminler bu mübarek ayı deyim yerindeyse iple çekiyor. İslam alemi şimdi sık sık Ramazan ne zaman? Ramazan Bayramı hangi tarihte? sorusunu soruyor.

2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020

Regaip Kandili 27 Şubat 2020

Miraç Kandili 21 Mart 2020

Berat Kandili 7 Nisan 2020

Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020

Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020

Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020

Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020

Aşure Günü 29 Ağustos 2020

Mevlid Kandili 28 Ekim 2020

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