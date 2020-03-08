08.03.2020 - 10:32 |
2020 Ramazan ne zaman? Ramazan Bayramı hangi tarihte...
Üç ayların ikinci haftası içerisindeyiz. Mübarek ramazan ayının tam tarihi araştırılmaya başlandı. Müslüman vatandaşlar şu sıralar "Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman?" sorusuna cevap arıyor.
Recep ayının 2. haftasını geride bırakmak üzereyiz. Ramazan ayı için geri sayım devam ediyor. Müminler bu mübarek ayı deyim yerindeyse iple çekiyor. İslam alemi şimdi sık sık Ramazan ne zaman? Ramazan Bayramı hangi tarihte? sorusunu soruyor.
2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020
Regaip Kandili 27 Şubat 2020
Miraç Kandili 21 Mart 2020
Berat Kandili 7 Nisan 2020
Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020
Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020
Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020
Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020
Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020
Aşure Günü 29 Ağustos 2020
Mevlid Kandili 28 Ekim 2020