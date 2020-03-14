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14.03.2020 - 15:31 |

2020 Ramazan ne zaman? Ramazan Bayramı tarihleri...

Recep ayını yavaş yavaş geride bırakmak üzereyiz. İslam alemi öncelikle Miraç Kandili'ni beklerken özellikle 2020 ramazan ne zaman? sorusunu soruyor. İşte ramazan ayı ve Ramazan Bayramı tarihleri...

2020 Ramazan ne zaman? Ramazan Bayramı tarihleri...

 

Ramazan ayı ve Ramzan Bayramı deyim yerindeyse iple çekiliyor. İslam alemi manevi huzur için ramazan ayını sabırsızlıkla bekliyor. Üç aylar içinde olduğumuz için de 2020 ramazan ne zaman? sorusu sıklıkla soruluyor.

2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020

Regaip Kandili 27 Şubat 2020

Miraç Kandili 21 Mart 2020

Berat Kandili 7 Nisan 2020

Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020

Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020

Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020

Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020

Aşure Günü 29 Ağustos 2020

Mevlid Kandili 28 Ekim 2020

Çekirgeler birçok ülkeyi istila ettiDünya korona ile mücadele ederken, Afrika ülkeleri de çekirge sürüleri tarafından işgal edildi. Bir günde 150 km gidebilen çekirgeler günde 35 bin kişiye yetecek gıdayı tüketiyor. Peki hangi ülkeler risk grubunda ?Birleşmiş Milletler, Doğu Afrika ülkelerindeki çiftçilerin hayatını aylardır kabusa çeviren çöl çekirgesi sürülerinin yeniden etkisini artırabileceğini duyurdu. BM Gıda ve Tarım Örgütü, yayımladığı durum raporunda, Kenya, Somali ve Etiyopya’da durumun kritik olduğuna ve yeni çekirge sürülerin oluşmaya başladığına dikkati çekti.
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