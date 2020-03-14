14.03.2020 - 15:31 |
2020 Ramazan ne zaman? Ramazan Bayramı tarihleri...
Recep ayını yavaş yavaş geride bırakmak üzereyiz. İslam alemi öncelikle Miraç Kandili'ni beklerken özellikle 2020 ramazan ne zaman? sorusunu soruyor. İşte ramazan ayı ve Ramazan Bayramı tarihleri...
Ramazan ayı ve Ramzan Bayramı deyim yerindeyse iple çekiliyor. İslam alemi manevi huzur için ramazan ayını sabırsızlıkla bekliyor. Üç aylar içinde olduğumuz için de 2020 ramazan ne zaman? sorusu sıklıkla soruluyor.
2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020
Regaip Kandili 27 Şubat 2020
Miraç Kandili 21 Mart 2020
Berat Kandili 7 Nisan 2020
Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020
Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020
Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020
Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020
Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020
Aşure Günü 29 Ağustos 2020
Mevlid Kandili 28 Ekim 2020
Çekirgeler birçok ülkeyi istila ettiDünya korona ile mücadele ederken, Afrika ülkeleri de çekirge sürüleri tarafından işgal edildi. Bir günde 150 km gidebilen çekirgeler günde 35 bin kişiye yetecek gıdayı tüketiyor. Peki hangi ülkeler risk grubunda ?Birleşmiş Milletler, Doğu Afrika ülkelerindeki çiftçilerin hayatını aylardır kabusa çeviren çöl çekirgesi sürülerinin yeniden etkisini artırabileceğini duyurdu. BM Gıda ve Tarım Örgütü, yayımladığı durum raporunda, Kenya, Somali ve Etiyopya’da durumun kritik olduğuna ve yeni çekirge sürülerin oluşmaya başladığına dikkati çekti.