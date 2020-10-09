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09.10.2020 - 08:30 |

2020 Sağlık Ocağı çalışma saatleri | Sağlık Ocağı kaçta kapanıyor/açılıyor?

Sağlık Ocağı çalışma saatleri merak ediliyor. 2020 Sağlık Ocağı çalışma saatlerini sizler için derledik. Aile hekimine gidecek olan vatandaşlar Sağlık Ocağı saat kaçta açılıyor, saat kaça kadar açık sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, Aile Hekimiği her gün açık mı?

2020 Sağlık Ocağı çalışma saatleri | Sağlık Ocağı kaçta kapanıyor/açılıyor?

Aile Hekimliği hangi günler açık? 2020 Sağlık Ocağı çalışma saatleri araştırılmaya devam ediyor. Sağlık Ocağına gidecek olan vatandaşlar ilçelerindeki Sağlık Ocağının saat kaçta açılıp kaçta kapandığını sorguluyor.

SAĞLIK OCAĞI ÇALIŞMA SAATLERİ - AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ KAÇA KADAR AÇIK?

Sağlık Ocakları yurt genelinde 08.00 - 17.00 arasında açıktır. 12.00 - 13.00 arası öğle tatili yapılmaktadır. Sağlık Ocağı çalışma saatleri yurt genelinde aynı olmakla birlikte bazı bölgelerde doktor çalışma saatleri değişiklik gösterebilmektedir. (Bazı doktorların çalışma saatleri esnek olabiliyor.)

Aile Hekimi sorgulaması e-Devlet üzerinden yapılıyor. Aile hekiminizi öğrenmek için T.C. kimlik numarası e-devlet'ten sorgulayabilirsiniz.

Aile hekimi sorgulamasının ardından ilçenizde bulunan Sağlık Ocağı ile iletişime geçerek saatleri güncel olarak öğrenmeniz mümkün.

İSTANBUL SAĞLIK OCAĞI MERKEZLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

AİLE HEKİMİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

Aliyev noktayı koydu: Kimin tabanlarını yalarsan yala!Ulusa sesleniş konuşması yapan Azerbaycan lideri, Ermenistan başbakanı Paşinyan'a ateş püskürdü ve savaş meydanından kaçtığını söyledi. Bugün Hadrud kasabası ve birçok köyün Ermenistan işgalinden kurtarıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Aliyev, "Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı alacağız" dedi.
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