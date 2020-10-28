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28.10.2020 - 16:10 |

2020 Sürat Kargo çalÄ±ÅŸma saatleri | Sürat Kargo kaçta açÄ±lÄ±yor?

SÃ¼rat Kargo Ã¼zerinden iÅŸlem gerÃ§ekleÅŸtirecek olan vatandaÅŸlar, SÃ¼rat Kargo Ã§alÄ±ÅŸma saatlerini merak ediyor. Hafta iÃ§i - hafta sonu SÃ¼rat kargo Ã§alÄ±ÅŸma saatleri nasÄ±l? SÃ¼rat Kargo saat kaÃ§ta aÃ§Ä±lÄ±yor? Saat kaÃ§ta kapanÄ±yor? Ä°ÅŸte SÃ¼rat kargo hakkÄ±nda merak edilenler...

2020 Sürat Kargo çalÄ±ÅŸma saatleri | Sürat Kargo kaçta açÄ±lÄ±yor?

Kargo gÃ¶ndermek isteyenler veya kargo bekleyenler, kargo Ã§alÄ±ÅŸma saatleri hakkÄ±nda bilgi almak istiyor. SÃ¼rat Kargoyu tercih edenler, SÃ¼rat kargo Ã§alÄ±ÅŸma saatleri arayÄ±ÅŸÄ±na geÃ§iyor. Peki SÃ¼rat Kargo saat kaÃ§a kadar aÃ§Ä±k? SÃ¼rat Kargo hafta sonu aÃ§Ä±k mÄ±?

SÃœRAT KARGO Ã‡ALIÅžMA SAATLERÄ°

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2020 SÃ¼rat Kargo Ã§alÄ±ÅŸma saatleri | SÃ¼rat Kargo kaÃ§ta aÃ§Ä±lÄ±yor

Åžubeden Åžubeye Teslim GÃ¶nderiler:

0-600 km mesafeye kadar taÅŸÄ±nacak gÃ¶nderileriniz minimum 1, maksimum 2 iÅŸ gÃ¼nÃ¼nde teslim ÅŸubesine ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± hedeflenmektedir.

600-1200 km mesafe arasÄ± taÅŸÄ±nacak gÃ¶nderilerin minimum 2, maksimum 3 iÅŸ gÃ¼nÃ¼nde teslim ÅŸubesine ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± hedeflenmektedir.

1200 km Ã¼zeri mesafeye taÅŸÄ±nacak gÃ¶nderilerin minimum 3, maksimum 4 iÅŸ gÃ¼nÃ¼nde teslim ÅŸubesine ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± hedeflenmektedir.

Adresten Åžubeye Teslim GÃ¶nderiler:

0-600 km mesafeye kadar taÅŸÄ±nacak gÃ¶nderilerin minimum 1, maksimum 3 iÅŸ gÃ¼nÃ¼nde teslim ÅŸubesine ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± hedeflenmektedir.

600-1200 km mesafe arasÄ± taÅŸÄ±nacak gÃ¶nderilerin minimum 2, maksimum 4 iÅŸ gÃ¼nÃ¼nde teslim ÅŸubesine ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± hedeflenmektedir.

1200 km Ã¼zeri mesafeye taÅŸÄ±nacak gÃ¶nderilerin minimum 3, maksimum 5 iÅŸ gÃ¼nÃ¼nde teslim ÅŸubesine ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± hedeflenmektedir.

Åžubeden Adrese Teslim GÃ¶nderiler:

0-600 km mesafeye kadar taÅŸÄ±nacak gÃ¶nderilerin minimum 1, maksimum 3 iÅŸ gÃ¼nÃ¼nde mÃ¼ÅŸteri adresine ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± hedefliyoruz.

600-1200 km mesafe arasÄ± taÅŸÄ±nacak gÃ¶nderilerin minimum 2, maksimum 4 iÅŸ gÃ¼nÃ¼nde mÃ¼ÅŸteri adresine ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± hedefliyoruz.

1200 km Ã¼zeri mesafeye taÅŸÄ±nacak gÃ¶nderilerin minimum 3, maksimum 5 iÅŸ gÃ¼nÃ¼nde mÃ¼ÅŸteri adresine ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± hedefliyoruz.

Adresten Adrese Teslim GÃ¶nderiler:

0-600 km mesafeye kadar taÅŸÄ±nacak gÃ¶nderilerin minimum 1, maksimum 4 iÅŸ gÃ¼nÃ¼nde mÃ¼ÅŸteri adresine ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± hedefliyoruz.

600-1200 km mesafe arasÄ± taÅŸÄ±nacak gÃ¶nderilerin minimum 2, maksimum 5 iÅŸ gÃ¼nÃ¼nde mÃ¼ÅŸteri adresine ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± hedefliyoruz.

1200 km Ã¼zeri mesafeye taÅŸÄ±nacak gÃ¶nderilerin minimum 3, maksimum 6 iÅŸ gÃ¼nÃ¼nde mÃ¼ÅŸteri adresine ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± hedefliyoruz.

Hizmet birimlerimize teslim ettiÄŸiniz gÃ¶nderileriniz "SÃ¼rat Kargo Lojistik Ve DaÄŸÄ±tÄ±m Hizmetleri A.Åž gÃ¼vencesiyle emniyetli ÅŸekilde taÅŸÄ±narak alÄ±cÄ±larÄ±na teslim edilir. GÃ¶nderinizin hangi aÅŸamada olduÄŸunu ve teslimat durumunu internet sitemizin Kargo Takip bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden takip edebilirsiniz.

Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu açÄ±ldÄ±Avrupa yakasÄ±nÄ±n ilk sürücüsüz metro hattÄ±nÄ±n 1. etabÄ± olan M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro HattÄ± bugün ilk sürüÅŸünü yaptÄ±. 10 gün boyunca ücretsiz hizmet verecek olan metroya, güzergahÄ± olduÄŸu için binenler kadar, merakÄ±ndan binen yolcularda vardÄ±. Yolculardan Selahattin ÅžimÅŸek, "Ä°lk olduÄŸu için merak ettim bindim. Normalde kullandÄ±ÄŸÄ±m bir güzergah deÄŸil ama ilk defa binmek için, görmek için geldim. Tedbirliyiz maskemizi taktÄ±k geldik" dedi.
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