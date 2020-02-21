21.02.2020 - 10:44 |
2020 üç aylar ne zaman başlıyor? Regaib Kandili ne zaman?
Üç ayların başlamasına sayılı günler kaldı. Müslümanlar üç ayları iple çekerken 2020 üç aylar ne zaman başlıyor? Regaib Kandili ne zaman? soruları sıklıkla yöneltiliyor. İşte net tarihler...
2020 üç yalar için geri sayım başladı. Recep ayı için gün sayılırken bu ayın içerisinde idrak edilecek olan Regaib Kandili'nin de tarihi araştırıyor. Şubat ayının sonralarına doğru ilerlerken 2020 üç aylar ne zaman başlıyor? Regaib Kandili ne zaman? sorusu trend olmuş durumda...
2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020
Regaip Kandili 27 Şubat 2020
Miraç Kandili 21 Mart 2020
Berat Kandili 7 Nisan 2020
Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020
Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020
Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020
Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020
Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020
Aşure Günü 29 Ağustos 2020
Mevlid Kandili 28 Ekim 2020