MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 2020 yılında KKKA’da 234 vaka 11 ölüm!
ABONE OL
26.08.2020 - 11:57 | | İHA

2020 yılında KKKA’da 234 vaka 11 ölüm!

Sivas'ta 2020 yılında 234 Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakası tespit edilirken kene tarafından ısırılan 11 kişi hayatını kaybetti.

2020 yılında KKKA’da 234 vaka 11 ölüm!

Sivas’ta 2020 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma hastanesinde 234 hastaya KKKA tanısı konuldu. Hastanede tedavi edilen bu hastalardan 11’i hayatını kaybetti.

Dünyada yüzde 20 olarak izlenirken Sivas’ta hastaların büyük bir bölümü tedavi edildi. Sivas’ta ölüm oranı yüzde 4’ün altında gerçekleşti.

Metrelerce yükseklikteki kayalardan denize tehlikeli atlayışKocaeli’nin Kandıra ilçesinde metrelerce yükseklikteki falezlerin tepesine tırmanan gençler, akrobatik hareketler yaparak tehlikeye aldırış etmeden kendilerini denize bıraktı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Menajerimi Ara'nın 2.bölüm fragmanı yayınlandı! Menajerimi Ara yeni bölümde neler olacak?

Menajerimi Ara'nın 2.bölüm fragmanı yayınlandı! Menajerimi Ara yeni bölümde neler olacak?

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Yıllık izindeyken...

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Yıllık izindeyken...

Almanya şokta! Salgın fena vurdu!

Almanya şokta! Salgın fena vurdu!

Ümraniye'de laf atma cinayeti! 2 şüpheli gözaltına alındı

Ümraniye'de laf atma cinayeti! 2 şüpheli gözaltına alındı

Sıradaki Haber