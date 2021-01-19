2020’de de şiddet hız kesmedi

2020 istatisliklerine göre, Türkiye genelinde 3 bin 682 silahlı olay basına yansıdı. Bu silahlı olayların 3 bin 128’inde ateşli silahlar (bin 303’ü tüfek, bin 825’i tabanca), 554’ünde ise kesici ve delici aletin kullanıldığı görüldü. 2020 yılında basına yansıyan 3 bin 682 silahlı şiddet olayında; 2 bin 40 kişi öldü, 3 bin 688 kişi de yaralandı. Raporda; 2015 yılıyla kıyaslandığında son beş yılda, yani 2020 yılında, silahlı şiddetin yüzde 69 arttığı dikkat çekiyor. 2015-2020 kıyaslamasında bazı bölgelerde de ciddi artışlar dikkat çekerken bazı bölgelerde ise olay sayılarında azalmalar görülüyor. En çok artışın yüzde 90’la İç Anadolu bölgesinde yaşandığı görülürken son beş yılda Marmara’da yüzde 75, Ege’de yüzde 71 artış dikkat çekiyor.

İstanbul birinci

Büyük nüfus yoğunluğuna sahip Marmara bölgesi 2020’de de, Türkiye genelinde en çok suçun işlendiği bölge. Toplam 958 olayın basına yansıdığı bölgede; 205 kişinin öldüğü, 478 kişinin yaralandığı 441 şiddet olayının basına yansıdığı İstanbul birinci sırada. İstanbul’dan sonra en çok olayın yaşandığı ikinci il 153 olayla Bursa. İç Anadolu bölgesinde şiddet olaylarında 2015’e göre ciddi bir sıçrama görülüyor. 2015 yılında 283 silahlı şiddetin basına yansıdığı İç Anadolu bölgesinde 2020 yılında 539 olay basına yansıdı. Yani bölgede silahlı şiddet yüzde 90 oranında arttı. Bölgede; Konya’dan 139, Ankara’dan 119, Kayseri’den 70, Aksaray’dan 53, Eskişehir’den 35 olay basına yansıdı.

İlk 10 il

İstanbul, Samsun, Adana, İzmir, Bursa, Konya, Antalya, Kocaeli, Ankara, Sakarya