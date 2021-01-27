2021 Banka çalışma saatleri | Bankalar kaçta açılıyor/kaçta kapanıyor?

Bankalar kaçta açılıyor? Banka çalışma saatleri ne? Banka şubelerinde işlem yapacak olan vatandaşlar bankaların saat kaçta açılıp kapandığını merak ediyor. Koronavirüs nedeniyle özel bankaların bir kısmında çalışma saatleri ile ilgili düzenleme yapıladı. Peki, bankalar kaçta açılıyor? İşte banka çalışma saatleri 2021.

BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ - BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR?

GARANTİ BBVA ÇALIŞMA SAATLERİ

Garanti Bankası yayınladığı duyuru ile çalışma saatlerini açıkladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında şubelerin çalışma saatleri değişti. Şubeler 11 Ocak itibariyle 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

VAKIFBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

10 Aralık 2020 tarihinden itibaren Vakıfbank şubeleri 09.30-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

8 Aralık 2020 tarihi itibariyle Ziraat Bankası şubeleri 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

8 Aralık 2020 tarihi itibariyle Halkbank şubeleri 09.00-12.30 ve 12.30-16.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

QNB FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

QNB Finansbank şubeleri 09:00 - 12:30 ve 13:30 - 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Denizbank şubeleri koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 10.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Akbank şubeleri tedbirler kapsamında 2 Aralık 2020'den itibaren saat 10.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

HSBC ÇALIŞMA SAATLERİ

Alınan karar ile HSBC şubeleri 10:00-12:30 ve 13:30-16:00 saatlerinde hizmet vermektedir.

YAPI KREDİ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Yapı Kredi şubeleri 10.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

TÜRKİYE İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

İş Bankası çalışma saatleri 2 Aralık 2020 tarihinden itibaren saat 10.00-12:30 ve 13.30-16:00 saatlerinde hizmet vermektedir.

TEB ÇALIŞMA SAATLERİ

TEB: "03.12.2020 itibariyle hafta içi her gün 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.00 saatleri arasında hizmet verecektir"

ING ÇALIŞMA SAATLERİ

ING şubeleri 12 Ocak 2021 tarihinden itibaren 09.00 - 12.30 / 13.30 - 17.00 saatleri arasında hizmet vermeye başladı.