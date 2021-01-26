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26.01.2021 - 12:39 |

Son dakika: 2021 Bedelli Askerlik ücreti belli oldu! İşte 2021 yılında uygulanacak yeni bedelli askerlik ücreti...

2021 yılının ilk yarısında uygulanacak olan Bedelli Askerlik ücretleri açıklandı. Askerlik çağına gelmiş binlerce yükümlünün merak ettiği konu başlıkları arasında yer alan 2021 Bedelli Askerlik Ücreti belli oldu. İşte yeni yılın ilk 6 ayında uygulanacak olan bedelli askerlik ücreti...

Son dakika: 2021 Bedelli Askerlik ücreti belli oldu! İşte 2021 yılında uygulanacak yeni bedelli askerlik ücreti...

Bedelli Askerlik ücretleri araştırma konusu olmaya devam ediyor. 2020 yılının ikinci yarısında 37.070 TL olan bedelli askerlik ücretleri 2021 yılının ilk yarısında 39.788 TL olarak uygulanacak.

 Geçen yıl ocak–haziran döneminde 35 bin 54 TL olan bedelli askerlik ücreti son bir yılda yüzde 13,50 oranında arttı.

Döviz karşılığı bedelli askerlik yapmak isteyen yurt dışındaki Türk vatandaşları ise geçen yılın ikinci yarısında 5 bin 563 Euro öderken, bu yıl 4 bin 402 Euro ödeyecek.

2021 Bedelli Askerlik Ücretleri hangi bankaya ödenecek?

Bedelli askerlik uygulamasından yararlanacaklar 39 bin 788,64 Türk Lirası olarak belirlenen ücreti Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile PTT Şubelerine veya mal müdürlüklerine yapılabilecektir. Kredi kartı ile bedelli askerlik ödemesi yapılmamaktadır.

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