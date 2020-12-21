2021 Dini Günler Takvimi: Ramazan ayı hangi tarihte başlayacak? İşte Üç Ayların başlangıç tarihi
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2021 Dini Günler Takvimi yayımlandı. Yüz binlerce müslüman merak içerisinde 2021 yılı içerisindeki Dini Günlerin hangi tarihlere denk geldiğini merak içerisinde araştırmaya devam ediyor. Peki Üç Aylar ne zaman başlayacak, Ramazan ayı hangi tarihler arasında idrak edilecek? İşte 2021 Dini Günler Takvimi...
2021 yılına sayılı günler kala binlerce müslüman 2021 Dini Günler Takvimini araştırmaya devam ediyor. 2021 yılı içerisinde Üç ayların hangi tarihte başlayacağı merak ediliyor. Üç aylar içerisinde Şaban ve Recep aylarının ardından gelen ve içerisinde oruç ibadetinin yer aldığı Ramazan ayı da merak edilen bir diğer başlık olarak öne çıkıyor. Dini Günler denilince akla gelen önemli gün ve geceler arasında yer alan Kandil geceleride araştırma konusu olmaya devam ediyor. İşte 2021 Dini Günler Takvimi
2021 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
13 Şubat 2021 Üç Ayların Başlangıcı
18 Şubat Perşembe Regaip Kandili
10 Mart Çarşamba Miraç Kandili
14 Mart Şaban Ayı Başlangıcı
27 Mart Berat Kandili
13 Nisan Ramazan Başlangıcı
8 Mayıs 2021 Kadir Gecesi
12 Mayıs Arefe Günü
13 Mayıs Ramazan Bayramının 1. Günü
14 Mayıs Ramazan Bayramının 2. Günü
15 Mayıs Ramazan Bayramının 3. Günü
19 Temmuz 2021 Kurban Bayramı Arefesi
20 Temmuz Kurban Bayramının 1. Günü
21 Temmuz Kurban Bayramın 2. günü
22 Temmuz Kurban Bayramının 3. Günü
23 Temmuz Kurban Bayramının 4. Günü
9 Ağustos Hicri Yılbaşı
18 Ağustos Aşure Günü
17 Ekim 2021 Mevlit Kandili