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21.12.2020 - 12:05 |

2021 Dini Günler Takvimi: Ramazan ayı hangi tarihte başlayacak? İşte Üç Ayların başlangıç tarihi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2021 Dini Günler Takvimi yayımlandı. Yüz binlerce müslüman merak içerisinde 2021 yılı içerisindeki Dini Günlerin hangi tarihlere denk geldiğini merak içerisinde araştırmaya devam ediyor. Peki Üç Aylar ne zaman başlayacak, Ramazan ayı hangi tarihler arasında idrak edilecek? İşte 2021 Dini Günler Takvimi...

2021 Dini Günler Takvimi: Ramazan ayı hangi tarihte başlayacak? İşte Üç Ayların başlangıç tarihi

2021 yılına sayılı günler kala binlerce müslüman 2021 Dini Günler Takvimini araştırmaya devam ediyor. 2021 yılı içerisinde Üç ayların hangi tarihte başlayacağı merak ediliyor. Üç aylar içerisinde Şaban ve Recep aylarının ardından gelen ve içerisinde oruç ibadetinin yer aldığı Ramazan ayı da merak edilen bir diğer başlık olarak öne çıkıyor. Dini Günler denilince akla gelen önemli gün ve geceler arasında yer alan Kandil geceleride araştırma konusu olmaya devam ediyor. İşte 2021 Dini Günler Takvimi

2021 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

13 Şubat 2021 Üç Ayların Başlangıcı

18 Şubat Perşembe Regaip Kandili

10 Mart Çarşamba Miraç Kandili

14 Mart Şaban Ayı Başlangıcı

27 Mart Berat Kandili

13 Nisan Ramazan Başlangıcı

8 Mayıs 2021 Kadir Gecesi

12 Mayıs Arefe Günü

13 Mayıs Ramazan Bayramının 1. Günü

14 Mayıs Ramazan Bayramının 2. Günü

15 Mayıs Ramazan Bayramının 3. Günü

19 Temmuz 2021 Kurban Bayramı Arefesi

20 Temmuz Kurban Bayramının 1. Günü

21 Temmuz Kurban Bayramın 2. günü

22 Temmuz Kurban Bayramının 3. Günü

23 Temmuz Kurban Bayramının 4. Günü

9 Ağustos Hicri Yılbaşı

18 Ağustos Aşure Günü

17 Ekim 2021 Mevlit Kandili

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