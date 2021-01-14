2021 MTV ne kadar? Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV ödeme nasıl ve nereden yapılır?

Motorlu Taşıtlar Vergisine yeni yılda yapılan zamlar belli oldu. Buna göre 2021 yılı MTV ücretlerini derledik. İlk taksit ödemeleri için süre ay sonunda dolacak. Peki MTV ödemesi nasıl yapılır?

MTV ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

MTV ödemeleri iki taksitte yapılır. İlk taksit Ocak ayında ikinci taksit ise Temmuz ayında ödenir. MTV ödemeleri 1. taksit 31 Ocak'ta sona erecek. MTV ödemeleri www.gib.gov.tr aracılığıyla yapılır.

MTV HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Motorlu taşıtlar için iki kıstas ve matrah farkları bulunuyor. Aracın tescil tarihi 01.01.2018'den önceyse aracın yaşı ve motor hacmine göre MTV hesaplanıyor. 01.01.2018 tarihi ve sonrasında tescili yapılan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre hesaplama yapılıyor. 2021'de en düşük MTV 109 TL en yüksek MTV ise 50 bin 107 TL olarak belirlendi.

MTV ÜCRETLERİ 2021

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

1-3 yaş

0-1300 cc 2021 MTV: 1051 lira

1301-1600 cc 2021 MTV: 1830 lira

1-3 yaş

1601-1800 cc 2021 MTV: 3234 lira

1801-2000 cc 2021 MTV: 5095 lira

4-6 yaş

0-1300 cc 2021 MTV: 733 lira

1301-1600 cc 2021 MTV: 1372 lira

4-6 yaş

1601-1800 cc 2021 MTV: 2526 lira

1801-2000 cc 2021 MTV: 3923 lira

7-11 yaş

0-1300 cc 2021 MTV: 410 lira

1301-1600 cc 2021 MTV: 796 lira

7-11 yaş

1601-1800 cc 2021 MTV: 1488 lira

1801-2000 cc 2021 MTV: 2306 lira