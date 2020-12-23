2021 Ramazan Bayramı ne zaman? 2021 Resmi tatil günleri, kaç gün tatil olacak?
2020 yılının sonuna yaklaşırken vatandaşlar 2021 yılında yapılacak resmi tatil günlerini merak ediyor. Peki, 2021 yılında kaç gün tatil var? Ramazan ve Kurban Bayramı hangi günlere denk geliyor? İşte 2021 yılında yapılacak resmi tatil günleri.
2021 yılı resmi tatil günleri belli oldu. Yeni yılda kaç gün tatil yapılacak? Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı hangi günlere denk geliyor. Özellikle çalışan kesimin merak ettiği tatil günleri sizler için derledik.
2021 RESMİ TATİL GÜNLERİ
YILBAŞI 1 OCAK CUMA
ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI 23 NİSAN CUMA
EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ 1 MAYIS CUMARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ 12 MAYIS ÇARŞAMBA
RAMAZAN BAYRAMI 1. GÜN 13 MAYIS PERŞEMBE
RAMAZAN BAYRAMI 2. GÜN 14 MAYIS CUMA
RAMAZAN BAYRAMI 3. GÜN 15 MAYIS CUMARTESİ
ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI 19 MAYIS ÇARŞAMBA
KURBAN BAYRAMI AREFESİ 19 TEMMUZ PAZARTESİ
KURBAN BAYRAMI 1. GÜN 20 TEMMUZ SALI
KURBAN BAYRAMI 2. GÜN 21 TEMMUZ ÇARŞAMBA
KURBAN BAYRAMI 3. GÜN 22 TEMMUZ PERŞEMBE
KURBAN BAYRAMI 4. GÜN 23 TEMMUZ CUMA
ZAFER BAYRAMI 30 AĞUSTOS PAZARTESİ
CUMHURİYET BAYRAMI 28-29 EKİM PERŞEMBE - CUMA
RAMAZAN BAYRAMINDA TATİL KAÇ GÜN?
2021 yılı Ramazan Bayramı arefesi Çarşamba gününe denk geliyor. Arefe günü ile birlikte toplamda 3,5 gün tatil olacak.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
2021 yılı Kurban Bayramı arefesi Pazartesi gününe genk geliyor. Hafta sonları ve yarım gün olan Arefe günü de bayram tatiline katıldığı takdirde Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak. Resmi tatil ile ilgili henüz karar belli olmadı.