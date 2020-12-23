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23.12.2020 - 12:31 |

2021 Ramazan Bayramı ne zaman? 2021 Resmi tatil günleri, kaç gün tatil olacak?

2020 yılının sonuna yaklaşırken vatandaşlar 2021 yılında yapılacak resmi tatil günlerini merak ediyor. Peki, 2021 yılında kaç gün tatil var? Ramazan ve Kurban Bayramı hangi günlere denk geliyor? İşte 2021 yılında yapılacak resmi tatil günleri.

2021 Ramazan Bayramı ne zaman? 2021 Resmi tatil günleri, kaç gün tatil olacak?

2021 yılı resmi tatil günleri belli oldu. Yeni yılda kaç gün tatil yapılacak? Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı hangi günlere denk geliyor. Özellikle çalışan kesimin merak ettiği tatil günleri sizler için derledik.

2021 RESMİ TATİL GÜNLERİ

YILBAŞI                                                                            1 OCAK CUMA

ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI               23 NİSAN CUMA

EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ                                         1 MAYIS CUMARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ                                      12 MAYIS ÇARŞAMBA

RAMAZAN BAYRAMI 1. GÜN                                          13 MAYIS PERŞEMBE

RAMAZAN BAYRAMI 2. GÜN                                          14 MAYIS CUMA

RAMAZAN BAYRAMI 3. GÜN                                          15 MAYIS CUMARTESİ

ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI         19 MAYIS ÇARŞAMBA

KURBAN BAYRAMI AREFESİ                                          19 TEMMUZ PAZARTESİ

KURBAN BAYRAMI 1. GÜN                                              20 TEMMUZ SALI

KURBAN BAYRAMI 2. GÜN                                              21 TEMMUZ ÇARŞAMBA

KURBAN BAYRAMI 3. GÜN                                              22 TEMMUZ PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI 4. GÜN                                               23 TEMMUZ CUMA

ZAFER BAYRAMI                                                               30 AĞUSTOS PAZARTESİ

CUMHURİYET BAYRAMI                                             28-29 EKİM PERŞEMBE - CUMA

RAMAZAN BAYRAMINDA TATİL KAÇ GÜN?

2021 yılı Ramazan Bayramı arefesi Çarşamba gününe denk geliyor. Arefe günü ile birlikte toplamda 3,5 gün tatil olacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

2021 yılı Kurban Bayramı arefesi Pazartesi gününe genk geliyor. Hafta sonları ve yarım gün olan Arefe günü de bayram tatiline katıldığı takdirde Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak. Resmi tatil ile ilgili henüz karar belli olmadı.

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