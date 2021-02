2030’a kadar kayıp yüzde 50 azalacak

Türkiye’de, 2030 yılına kadar trafik kazalarındaki can kayıplarının yüzde 50 azaltılması, 2050’ye kadar da can kaybının sıfıra indirilmesi hedefleniyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün tanıtımını gerçekleştirdiği, “Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi (2021-2030) ve Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı’na (2021-2023)” ilişkin genelge Resmi Gazete’de yayımlandı. Genelgeye göre, 2030 yılına kadar trafik kazalarındaki can kayıplarının yüzde 50 azaltılması, 2050 yılına kadar can kaybının sıfıra indirilmesi hedefleniyor.



İhtisas grupları



Genelgeye göre, karayolları trafik güvenliğine yönelik tüm çalışmalar, bir bütünlük içerisinde İçişleri Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilecek. Strateji Belgesi ve eylem planları kapsamındaki görevlerin aksamadan yürütülebilmesi için, “Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu”nun yanı sıra stratejik amaç, hedef ve performans göstergelerinin yerine getirilmesi için de, “Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi İzleme ve Yürütme Kurulu” oluşturuldu.



Bu görevlerin takibini yapmak amacıyla da Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi İzleme ve Yürütme Kuruluna bağlı “ihtisas grupları” hayata geçirildi.



Strateji Belgesi’nin tanıtılması amacıyla internet adresi tasarlanarak trafik güvenliği farkındalık çalışmaları yürütülecek. 2024-2027 yıllarını kapsayacak eylem planının hazırlıkları 2023 sonuna kadar, 2028-2030 yıllarını kapsayacak eylem planının hazırlıkları ise 2027 sonuna kadar Eşgüdüm Kurulu koordinesinde tamamlanacak.



Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı’ndaki görevlerin yürütülmesinde tüm bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarınca öncelik verilecek, Eşgüdüm Kurulu tarafından alınan kararların hayata geçirilmesi için de gerekli tüm destekler verilecek.



Maketler boyut atladı



Kazaların azaltılması amacıyla yol kenarlarına yerleştirilen maket polis araçları, 3 boyutlu ve taşınabilir hale getirildi. Güneş enerjisi panelinin de bulunduğu 3 boyutlu maketler Eskişehir’de kullanılmaya başlandı.