"2032'ye kadar 1 milyon adet aracı üretip halkımıza sunmuş olacağız."

Hisarcıklıoğlu, TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri İnşaatına Başlama Töreni'nde yaptığı konuşmada, bugün Türkiye'nin yarım asırlık otomobil hayaline dev bir adım daha attıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli otomobil konusundaki çağrılarını anımsatan ve bu hayali gerçekleştirme görevini kendilerine verdiğini anlatan Hisarcıklıoğlu, Anadolu Grubu, BMC, Turkcell, Zorlu Holding ve Kök Grubu'nun bu vizyona inanarak zorlu yolculuğa çıktığını bildirdi.

Koronavirüse rağmen işlerini aksatmadan sürdürdüklerini dile getiren Hisarcıklıoğlu, başarılı bir sınav verilen salgın süreci sonrası ekonomide de normalleşme adımlarını ardı ardına attıklarını ifade etti.

Hisarcıklıoğlu, bugün sürecin bir sonraki adımına geçtiklerini, Türkiye'yi Kovid-19 sonrası küresel ekonomide daha güçlü konumlandırabilmek için "şimdi yatırım zamanı" dediklerini anlattı.

Yatırımı Bursa-Gemlik'ten başlattıklarını dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Otomotiv dünyası kabuk değiştirirken, inşallah Türkiye de masada önemli bir oyuncu haline gelecek. İnşallah artık kazanan tarafa geçeceğiz. Çünkü bu 83 milyonun otomobili." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, yerli otomobilin sadece Türkiye'de üretilmekle kalmayacağını, markasının, patentinin ve tasarımının kendilerinin olacağını kaydederek, yeni ligde kendilerinin de yer alacağını vurguladı.