21.21.21 nedir, saat 21.21 ne anlama geliyor? İşte, 21. yüzyılın 21. yılının 21. günü...

Saat 21.21 Twitter kullanıcılarının en çok paylaşım yaptığı başlık oldu. Birçok şeyin değişeceği inancı ile 21.21.21 de beklentiler arttı. Sosyal medyanın konusu olan 21. yüzyılın 21. yılının 21. günü saat 21.21'de farklılıkların olacağı ve hayatın bam başa olacağı düşüncesi yaygın görüşlerden oldu.

21.21.21 NEDİR?

Twitter'da en çok paylaşıma neden olan başlık 21.21.21 oldu. Bunun anlamı ise 21. yüzyılın 21. yılının 21. günü demektir.

SAAT 21.21 NE ANLAMA GELİYOR?

21. yüzyılın 21. yılının 21. gününe ek olarak saat 21.21'de binlerce vatandaş dileklerde bulunarak bu zamanın uğuruna inanıyor. Saat 21.21, kişinin geleceğe odaklanarak sevdiğini görmesi ve bundan da mutlu olması anlamına geliyor. Bu saat tamamen gelecekle alakalı olup tüm dilek ve hayaller gerçektir. İnanıldığı üzere, hayatında biri olmayan saat 21.21'de ruh eşine sahip olabilecek, güçlü dostluklara sahip olacak gibi beklentileri beraberinde getiriyor.