21 Aralık en uzun gece mesajları ve sözleri! 21 Aralık en uzun gece kaç saat?

21 Aralık tarihinde kuzey yarımkürede en uzun gece yaşanıyor. Kış ekinoksunun gelmesiyle kış dönümü başlamış oluyor. 21 Aralık tarihinde kaç saat gece yaşanacağı ve en uzun geceyle ilgili güzel mesajlar ile sözler araştırılıyor. Peki 21 Aralık tarihinde en uzun gece kaç saat? 21 Aralık en uzun gece mesajları...

EN UZUN GECE SÖZLERİ...

21 Aralık en uzun gece ile beraber resmen kış mevsimi başlıyor.

En uzun gece güzel dileklerin habercisi olsun...

21 Aralık kış ekinoksunda mutluluk ve huzur tüm dünya ile olsun.

21 Aralık kış dönümü kutlu olsun.

EN UZUN GECE TÜRKİYE'DE KAÇ SAAT?

Türkiye'de 21 Aralık tarihinde en uzun gece 15 saat 6 dakika ile Kuzey'deki Sinop'ta yaşanıyor.