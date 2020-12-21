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21.12.2020 - 13:54 |

21 Aralık en uzun gece mesajları ve sözleri! 21 Aralık en uzun gece kaç saat?

21 Aralık tarihinde en uzun gece yaşanıyor. 21 Aralık tarihinin gelmesiyle birlikte en uzun gece mesajları ve en uzun gecenin süresi merakla araştırılmaya başlandı. İşte 21 Aralık en uzun gece mesajları ve sözleri...

21 Aralık en uzun gece mesajları ve sözleri! 21 Aralık en uzun gece kaç saat?

21 Aralık tarihinde kuzey yarımkürede en uzun gece yaşanıyor. Kış ekinoksunun gelmesiyle kış dönümü başlamış oluyor. 21 Aralık tarihinde kaç saat gece yaşanacağı ve en uzun geceyle ilgili güzel mesajlar ile sözler araştırılıyor. Peki 21 Aralık tarihinde en uzun gece kaç saat? 21 Aralık en uzun gece mesajları...

EN UZUN GECE SÖZLERİ...

21 Aralık en uzun gece ile beraber resmen kış mevsimi başlıyor.

En uzun gece güzel dileklerin habercisi olsun...

21 Aralık kış ekinoksunda mutluluk ve huzur tüm dünya ile olsun.

21 Aralık kış dönümü kutlu olsun.

EN UZUN GECE TÜRKİYE'DE KAÇ SAAT?

Türkiye'de 21 Aralık tarihinde en uzun gece 15 saat 6 dakika ile Kuzey'deki Sinop'ta yaşanıyor.

Dünyadaki en tehlikeli 100 türden biri! Türkiye'de karaya çıktıEskişehir’in İnönü ilçesinde bulunan bir akarsuda görülen iki istilacı balık türü hakkında konuşan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Emiroğlu, balık türlerinin doğal türlere ve suya çok ciddi zarar verdiğini söyledi.
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